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В Хабаровском крае напряженная ситуация с клещами
Более 2,5 тысяч обращений поступило врачам от жителей Хабаровского края по поводу присасывания клещей. Медики констатируют, что активность паразитов в регионе продолжает нарастать.
Как сообщили в краевом минздраве, только за неделю произошло 724 случая присасывания. Среди пострадавших около трети – это дети. Люди обнаруживают на себе клещей после поездок на дачу, походов в лес, парки и скверы, а иногда даже после прогулок по улицам городов и поселков.
В министерстве также напомнили, что в первые 72 часа после присасывания клеща обязательно рекомендуется сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат в таблетках. Вакцина сегодня есть во всех профильных медучреждениях, где принимают по таким случаям. Детям и пожилым людям инъекцию сделают бесплатно.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по результатам последних исследований из 1375 тестов клещей в 12 микробиологи выявили у насекомых вирусный энцефалит. Фактов заболевания людей клещевым энцефалитом в регионе не установлено.
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