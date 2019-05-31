В Хабаровском крае напряженная ситуация с клещами

Более 2,5 тысяч обращений поступило врачам от жителей Хабаровского края по поводу присасывания клещей. Медики констатируют, что активность паразитов в регионе продолжает нарастать.

Как сообщили в краевом минздраве, только за неделю произошло 724 случая присасывания. Среди пострадавших около трети – это дети. Люди обнаруживают на себе клещей после поездок на дачу, походов в лес, парки и скверы, а иногда даже после прогулок по улицам городов и поселков.

- Ситуация с клещами сейчас напряженная. Паразитов заносят перелетные птицы, бродячие животные и грызуны. Однако, если соблюдать меры личной безопасности, то угрозу можно свести к минимуму. Рекомендуем всегда после прогулок осматривать себя и детей, - сообщил сотрудник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края Андрей Щуров.

В министерстве также напомнили, что в первые 72 часа после присасывания клеща обязательно рекомендуется сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат в таблетках. Вакцина сегодня есть во всех профильных медучреждениях, где принимают по таким случаям. Детям и пожилым людям инъекцию сделают бесплатно.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по результатам последних исследований из 1375 тестов клещей в 12 микробиологи выявили у насекомых вирусный энцефалит. Фактов заболевания людей клещевым энцефалитом в регионе не установлено.