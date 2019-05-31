Под Хабаровском хотят построить свой «Сириус»

В пригороде Хабаровска собираются создать межрегиональное учреждение по модели Образовательного центра «Сириус». На сегодняшний день структурное подразделение работает на базе Краевого центра образования в Хабаровске.

В Хабаровском крае сформирован региональный банк одаренных детей, в который внесены 2 816 победителей краевых и всероссийских конкурсов и олимпиад. В свою очередь, в государственном информационном ресурсе образовательного центра «Сириус» числятся 538 юных жителей края, проявивших выдающиеся способности.

- Ранее было принято решение рядом с санаторием «Уссури» построить детское учреждение по модели Образовательного центра «Сириус». Однако после визита в краевую столицу члена президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителя федерального образовательного центра Елены Шмелевой решено, что это будет межрегиональное подразделение. За образованием и компетенциями сюда смогут приезжать школьники и педагоги со всего Дальнего Востока и, частично, Восточной Сибири, - сказал Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства края, региональный центр выявления и поддержки одаренных детей на базе Краевого центра образования создан в конце 2018 года. В ближайшее время планируется сформировать состав экспертов, а также попечительский совет. Кроме того, будет расширен педагогический состав. На сегодняшний день создание подразделений «Сириуса» ведется в 45 регионах страны. До конца 2019 года должны заработать 25 таких центров.