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Под Хабаровском хотят построить свой «Сириус»
В пригороде Хабаровска собираются создать межрегиональное учреждение по модели Образовательного центра «Сириус». На сегодняшний день структурное подразделение работает на базе Краевого центра образования в Хабаровске.
В Хабаровском крае сформирован региональный банк одаренных детей, в который внесены 2 816 победителей краевых и всероссийских конкурсов и олимпиад. В свою очередь, в государственном информационном ресурсе образовательного центра «Сириус» числятся 538 юных жителей края, проявивших выдающиеся способности.
Как сообщает пресс-служба правительства края, региональный центр выявления и поддержки одаренных детей на базе Краевого центра образования создан в конце 2018 года. В ближайшее время планируется сформировать состав экспертов, а также попечительский совет. Кроме того, будет расширен педагогический состав. На сегодняшний день создание подразделений «Сириуса» ведется в 45 регионах страны. До конца 2019 года должны заработать 25 таких центров.
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