Хабаровск переходит на «цифру»

На территории Хабаровского края прекращается вещание федеральных каналов в аналоговом формате. С 3 июня 2019 года на экранах телевизоров появится информация о переходе субъекта на цифровое телевидение. Она будет транслироваться в течение недели, после чего специалисты отключат передатчик. Для просмотра цифровых мультиплексов, в которые вошли 20 федеральных телеканалов, необходимо установить антенны дециметрового диапазона. Кроме этого, телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2, данные об этом прописаны в инструкции по его эксплуатации. Также можно воспользоваться ресурсом СМОТРИЦИФРУ.РФ. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26796 моделей телевизоров от 121 производителя. Там же опубликована интерактивная карта цифрового эфирного телевещания и обозначены пункты продаж оборудования для приема ЦЭТВ.

Гражданам, подключившим кабельное телевидение, ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не нужно. Вещание 20 обязательных телеканалов уже осуществляется в сетях. То же самое касается пользователей, установивших спутниковое оборудование. Для перехода на «цифру» в Хабаровском крае работает телефонная «горячая линия». Позвонив по номеру 8-800-100-4212, граждане могут получить ответы на вопросы о настройке приемного оборудования, узнать о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, проконсультироваться по вопросам спутникового телевидения, а также запросить помощь волонтера. Оборудование для приема цифрового телесигнала доступно в магазинах бытовой техники. Стоимость приставки ЦЭТВ составляет в среднем тысячу рублей, дециметровой антенны - 300 рублей.

Самый простой способ определить, какой сигнал принимает телевизор, – это количество телеканалов. Если их более 20, и они не дублируются, то вы смотрите или кабельное, или интерактивное телевидение. Если количество телеканалов более 20, и часть из них дублируется, а рядом с логотипом телеканала высвечивается буква "А", то телевизор принимает сигнал и цифрового, и аналогового сигнала. Если количество телеканалов менее 20 и с логотипом телеканала - буква "А", то телевизор принимает только аналоговый сигнал.