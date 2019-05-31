В Хабаровске открылась детская художественная школа

В новом здании разместились 11 творческих мастерских и выставочный зал. Школа может принять до 900 воспитанников. Они будут обучаться по двум основным программам: предпрофессиональной и общеобразовательной. В торжественной церемонии принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он осмотрел помещения и пообщался с юными художниками.

«Очень просторные и светлые классы – то, что нужно детям для творчества и развития. Раньше учреждение имело несколько помещений в разных районах города. Теперь все воспитанники – под одной крышей», - отметил Сергей Кравчук.

Последние несколько лет основной корпус художественной школы располагался в здании на улице Запарина, однако, оно стало непригодным для проведения занятий.

«К сожалению, капитальный ремонт помещения был невозможен. Дом является памятником архитектуры, и по регламенту необходимо было делать его полную реставрацию, а это уже более серьезные вложения и более длительный процесс согласований. Городское управление культуры подобрало нам площади, которые подходят под основные требования – просторные комнаты, хорошее естественное освещение. Мы благодарны строителям за качественный и быстрый ремонт. Ко Дню города дети, их родители и педагоги получили хороший подарок», - рассказала и.о. директора детской художественной школы Людмила Смолянская.

До переезда, из-за стесненных условий учреждение дополнительного образования не могло принять всех желающих. После новоселья это проблема перестала быть актуальной.