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В Хабаровске открылась детская художественная школа
В новом здании разместились 11 творческих мастерских и выставочный зал. Школа может принять до 900 воспитанников. Они будут обучаться по двум основным программам: предпрофессиональной и общеобразовательной. В торжественной церемонии принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он осмотрел помещения и пообщался с юными художниками.
Последние несколько лет основной корпус художественной школы располагался в здании на улице Запарина, однако, оно стало непригодным для проведения занятий.
До переезда, из-за стесненных условий учреждение дополнительного образования не могло принять всех желающих. После новоселья это проблема перестала быть актуальной.
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