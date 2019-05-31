Казачий сход пройдет на набережной Амура

Его для жителей и гостей Хабаровска организовали городское казачье общество «Форт ДВ» и Союз амурских казаков «Амурское казачье войско». В программе мероприятия «КАЗАКиЯ-2019» - спортивные соревнования и конкурсы, выступления музыкальных коллективов. Гость праздника - автор-исполнитель шансона Сергей Родня.

Хабаровчане также смогут посетить ярмарку казачьих ремесленных изделий и покататься на лошадях. Вечером состоится диско-марафон, во время которого прозвучат казачьи песни в современной обработке.

Основные мероприятия пройдут 15 июня на сцене напротив ледового дворца стадиона имени Ленина с 16:00 до 22:00 часов.



