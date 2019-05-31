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Куда делись ландыши?
Всё же интересно получилось в этом году из-за погодной кутерьмы. Сирень в Хабаровске зацвела на полмесяца раньше срока – уже к началу майских праздников. А ландыши, как и положено, лишь к концу мая. Поэтому полюбоваться сборными сиренево-ландышевыми букетами на сей раз хабаровчанам не удалось. Если, конечно, кто-то не отправился на сопку Двух братьев и самостоятельно не искупался там в ландышевом море.
Мы поинтересовались у ведущего научного сотрудника Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства Анатолия Нечаева: почему в городе практически не торгуют ландышами? Куда они делись? Может быть, в лесу их стало ощутимо меньше?
Как оказалось, мы напрасно переживаем.
Да, действительно. Адонисами торгуют на стихийных рынках с апреля, выдавая за подснежники. Хотя подснежники в нашем крае никогда и не росли. Также зверски вырезают рододендроны даурские (в народе их принято называть багульником). А настоящий-то багульник растёт на болотах, и цветы его на редкость невзрачны.
Говорят, деньги не пахнут. Неправда. Вот-вот они запахнут ландышами. Чуть позже – пионами. И так далее, по порядку.
Рута Тонева
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