Куда делись ландыши?



Всё же интересно получилось в этом году из-за погодной кутерьмы. Сирень в Хабаровске зацвела на полмесяца раньше срока – уже к началу майских праздников. А ландыши, как и положено, лишь к концу мая. Поэтому полюбоваться сборными сиренево-ландышевыми букетами на сей раз хабаровчанам не удалось. Если, конечно, кто-то не отправился на сопку Двух братьев и самостоятельно не искупался там в ландышевом море.

Мы поинтересовались у ведущего научного сотрудника Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства Анатолия Нечаева: почему в городе практически не торгуют ландышами? Куда они делись? Может быть, в лесу их стало ощутимо меньше?

Как оказалось, мы напрасно переживаем.



- Да никуда они не делись, - поясняет нам Анатолий Андреевич. – Пока в лесу ландышей – как грязи. Что не торгуют, так это даже хорошо! Сохраннее будут. Вот что действительно беспокоит, так это наши краснокнижные первоцветы. Их рвать ну никак нельзя, потому что популяция заметно сокращается. В первую очередь - амурских адонисов. Ярко-жёлтенькие такие цветочки. Вот это действительно настоящее преступление!

Да, действительно. Адонисами торгуют на стихийных рынках с апреля, выдавая за подснежники. Хотя подснежники в нашем крае никогда и не росли. Также зверски вырезают рододендроны даурские (в народе их принято называть багульником). А настоящий-то багульник растёт на болотах, и цветы его на редкость невзрачны.Говорят, деньги не пахнут. Неправда. Вот-вот они запахнут ландышами. Чуть позже – пионами. И так далее, по порядку.



Рута Тонева



