Мэр Хабаровска: официальный образ и секреты домашней субординации



Хабаровский градоначальник Сергей Кравчук побывал в редакции «МД XXI век» впервые после избрания на эту должность. Времени, увы, как обычно в таких случаях, оказалось катастрофически мало - все-таки график мэра не позволяет подолгу беседовать «за жизнь» с каждым интересующимся. Но основные точки роста города-именинника он успел обозначить, а кроме того, рассказал о том, как строятся взаимоотношения городской администрации с правительством края, что готовят хабаровчанам к празднику и как сам мэр проводит свои редкие выходные.



Наш паровоз вперед летит



Разговор за чашкой чая Сергей Анатольевич неожиданно начинает сам. Мы стали первыми, кто узнал о выходе на линию в Хабаровске нового электробуса. Чудо техники производства завода Volgabus во Владимирской области. Два месяца он будет курсировать между Комсомольской площадью и аэропортом в режиме тест-драйва. Потом городские власти намерены договориться о зимнем испытании. Только после этого решат, стоит ли овчинка выделки: если электробус выдержит наши климатические условия без сбоев, можно будет вести разговор о приобретении первой партии. Транспорт привлек мэрию экономичностью (заряд аккумулятора на смену обойдется в 900 рублей) и соответствием самым высоким экологическим стандартам. Проехать на нем, кстати, дети до 14 лет смогут совершенно бесплатно.

- Сергей Анатольевич, вы так сразу начинаете с хорошего…

- А у меня много хороших новостей.

- Разве про электробус - хорошая? Он не вытеснит трамваи? У нас уже есть прецедент в Комсомольске-на-Амуре, где сначала фактически похоронили трамвайное сообщение, а теперь думают, как обратно все вернуть.

- Трамваи в Хабаровске останутся. Это единственный транспорт, который при доведении до совершенства (вагоны, рельсовое полотно, контактная линия) позволит доезжать от Химфармзавода до железнодорожного вокзала за 20 минут, вне зависимости от пробок. Пока это перспектива. Но мы отчетливо понимаем, что трамваи - очень надежная единица.

- И когда руки дойдут до модернизации?

- Мы уже начали. При реконструкции улицы Краснореченской переложили и подняли весь путь, уложили на железобетонные рельсы. Участками делаем. Это очень дорого. Финансов на все сразу не хватает.

- Тут вам уже попеняли на совещании при губернаторе, что город не хочет выделять средства на выравнивание питания в школах. Денег нет в бюджете?

- Надо интересоваться всегда у первоисточника. Есть мэр Хабаровска, который принимает решения. Ситуация такова: губернатор поднял вопрос об увеличении сумм, выделяемых на питание школьников. Раньше выделялось на завтраки для льготных категорий учащихся 32 рубля в день: примерно 12 рублей город и 20 рублей - край. Сейчас принято решение, и я его полностью поддерживаю, чтобы в этом вопросе была обеспечена справедливость. Дети все одинаковы, неважно, в какой семье они воспитываются.

Готовится распорядительный документ губернатора, в соответствии с которым компенсация за горячий завтрак для ребенка из малообеспеченной или многодетной семьи будет составлять 62 рубля (федеральный стандарт - 62,75 рубля). В Хабаровске 24 рубля из этой суммы должна обеспечить городская администрация. На период с 1 сентября по январь мы должны в бюджете дополнительно изыскать около 8 млн рублей. Их сейчас нет. Нам надо забрать их или у ЖКХ, или у сферы благоустройства, или у того же образования, ограничив, скажем, ремонт какого-то объекта, но в любом случае направить эти деньги на питание школьников. На 2020 год дополнительно потребуется около 19 млн рублей. Кто что будет говорить, уже не имеет значения. Мною принято решение, и сегодня мы готовимся выходить на городскую думу, чтобы получить одобрение перераспределения средств бюджета.

- Раз уж заговорили про школу, будут ли хабаровские дети учиться только в одну смену?

- Перевод детей на обучение в одну смену – это поручение Президента. Мы все силы должны бросить на его выполнение. У нас уже 84% детей обучаются в первую смену. Перевести оставшихся надо в пределах имеющихся у нас ассигнований. Мы вошли в федеральную программу «Школа – 2025». К 2025 году мы построим такое количество школ, чтобы все дети учились в первую смену. Вот лицей «Звездный» за год построили. Программа предусматривает софинансирование из трех бюджетов – федерация, край и город. Сегодня еще строим, и в 2021 году дети пойдут в новую школу в Волочаевском городке. Там интересный проект с несколькими уровнями здания - этого требовал сложный рельеф, в который проектировщики сумели удачно вписать школу. Сегодня готовим площадку в микрорайоне «Строитель», площадку в центре на улице Комсомольской, площадку в Южном микрорайоне.

- А как с детскими садами у нас? Это всегда была болезненная тема.

- Сейчас строят 3 детских сада, в этом году мы их введем. А вообще, все дети в Хабаровске, начиная с трехлетнего возраста, обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

- А как же ясли? Собирались на федеральном уровне обеспечить молодым мамам, при необходимости, возможность не сидеть подолгу в декрете.

- С детьми ясельного возраста есть проблема.

- У нас нет ясельных групп?

- Нет, проблема в другом. Мы открыли экспериментальную группу для детей от трех месяцев в детском саду в переулке Шмаковском. Мы его реконструировали, и там есть все в соответствии с требованиями для малышей. Но их туда пока не ведут, нет желающих.

А из нашего окошка…

- Говорят, строительная отрасль приходит в упадок, а вы столько объектов перечисляете.

- Ну не знаю где упадок. В Хабаровске объемы строительства за год выросли на 40%. И город продолжает строиться. География развития такова, что мы сейчас уходим на Ореховую сопку - строить микрорайон на 1 млн кв. м жилья. Земля на аукционе приобретена частными застройщиками, они уже готовы начать. Готовим проектно-сметную документацию по вхождению в федеральные программы по строительству сетей (водоснабжение, водоотведение, тепло- и электроснабжение). Разрабатываем план соединения дороги оттуда на трассу «Восток», чтобы был выход к Северному микрорайону. В ближайшие 4-5 лет там появятся детские сады, школы, вся социальная инфраструктура.

- Что ждать обманутым дольщикам? Кажется, самый проблемный дом - на улице Алексеевской?

- По Алексеевской - проблема надуманная, и она больше политическая. Этот дом можно было ввести, когда я еще предлагал заняться этой проблемой, в ноябре прошлого года. И мы планировали в июле 2019 года его сдать. Была организация, готовая войти за свои средства, ни копейки не потратив бюджетных, и достроить. Но была ситуация, о которой я даже не хочу говорить. Она привела к проволочкам. Было первое, второе, третье, десятое. Наконец пришли к точке – пониманию, что надо повернуться лицом к дольщикам. Мы упустили уже пять месяцев. Я сказал, если мы все-таки хотим сдать в этом году дом, то надо принимать решение. Иначе не сдадим. Подумали-подумали, решили, что да, надо.

- Разве мэрия не могла самостоятельно решить этот вопрос, в рамках закона о местном самоуправлении?

- Да, это компетенция муниципального образования. Это наша собственность. Мы выделили безвозмездно застройщику участок в центре города, хороший участок. Но даже по рыночной цене он стоит 65-70 млн руб. А затраты на окончание строительства дома на Алексеевской - около 100 млн руб. Это выгодно городу!

- Сейчас мы наблюдаем снос убогих бараков на Гупровском городке. Чего ждать жителям других аварийных и ветхих домов?

- Городская программа развития застроенных территорий должна быть привлекательна инвестору. То есть тот участок, на котором расположены ветхие жилые дома, при расселении и сносе должен работать на инвестора. Никто не захочет расселять ветхий фонд на проспекте 60-летия Октября, если там нельзя строить жилье. Там полоса отвода железной дороги, можно строить что-то промышленного назначения или склады. То, что никогда не окупится. Так что программа распространяется на те территории, которые при сносе домов начнут работать на инвестора. Это Гупровский городок, переулок Батарейный, улица Тургенева, городские пруды, улица Кавказская.

- Как быть тем, кто живет на непривлекательной, с точки зрения инвестиций в строительство, территории?

- 81 дом, отнесенный к ветхому жилому фонду, будет расселен по Федеральной программе. Мы попали в программу, список этих домов вскоре будет опубликован. Все жители увидят свои дома, и у них будет надежда получить новое благоустроенное жилье.

- Почему раньше не входили в эту программу?

- Как только правительством РФ в 2017 году была объявлена ее разработка, Хабаровск сразу включился. Не путайте с программой капремонта, которую курировал Фонд реформирования ЖКХ. Она была с участием средств собственников. Здесь же государство берет на себя 100% затрат по расселению жилья, но берет их с учетом муниципального бюджета. Мы уже вошли в программу, заплатив 57 млн руб.

- Обновленные краевые власти грешат последнее время тем, что пытаются заработать очки, выставляя виновниками разного рода бед руководство муниципалитетов. Как вы к этому относитесь?

- То, что где-то критикуют, - нормальное явление. Это же наша совместная работа. Я же тоже критикую некоторых министров. Это нормальная деловая критика. А то, о чем вы говорите, думаю, это пройдет, это все временно. В нашей работе должен быть конструктив, должно быть понимание, что мы работаем на одно - на имидж Хабаровского края и для жителей Хабаровского края.

Эх, дороги

- К нам регулярно обращаются водители, жалуются на пробки. То там асфальт кладут, то там. Некоторые даже удивляются, почему вместо ямочного ремонта дороги сплошняком закатывают новым покрытием.

- Это федеральная программа, в которую мы вошли и будем работать на протяжении ближайших четырех лет. Не каждый город России может похвастать вхождением в федеральную программу. Сегодня бюджетных средств муниципалитетов на такое количество и такой объем ремонта и строительства дорог нет.

- И за что нам такая радость?

- Мы себя грамотно подставили под удар. Когда при формировании федеральной программы от нас затребовали данные о состоянии покрытия, мы показали, что в Хабаровске около 80% дорог непригодны для эксплуатации.

- Что было дальше?

- Заведомо кладя голову на плаху, мы сделали так, что Хабаровск вошел в эту федеральную программу, мы сегодня работаем в ней, работаем успешно, объекты все сдаем вовремя. Нас контролирует федеральное агентство. По каждому объекту берутся пробы асфальта, сдаются в независимую экспертизу - какое качество асфальта, какая технология. Если кто-то говорит - вот, мол, кладут как попало. Нет. По этой программе, я вас уверяю, нет такого, что мы как хотим, так и работаем. У нас пару лет назад был инцидент, когда подрядная организация просто захотела сэкономить средства, т.е. обмануть нас, заказчиков. Она в итоге обманула себя на 10 миллионов. Когда проверили, выяснилось, что положили асфальт не той марки. Визуально - хорошо, ровно. Стали проверять - не то. Мы написали акт разногласий, и пришлось подрядчику вырезать весь асфальт и укладывать заново асфальт такой марки, какая была предусмотрена контрактом, себе в убыток. Об этом узнали все сразу. У нас же есть еще программа благоустройства дворовых территорий. Мы обязали управляющие компании делать вырезки и сдавать на экспертизу. Сегодня нет нареканий - себе дороже. Мы показали, что не надо с бюджетом шутить.

- Когда Хабаровск потерял статус центрального города ДФО, было немало возмущенных комментариев. На ваш взгляд, что-то изменилось?

- Это не было каким-то сюрпризом, об этом же говорили еще два года назад. Ничего страшного не произошло. Что такое столица федерального округа? Это, возможно, как-то морально поддерживало нас, хабаровчан. А средства как столица мы никакие не получали. Бюджет от этого не выигрывал. От того, что столичный статус отошел Владивостоку, мы не проиграли.

Копейка рубль бережёт

- Возможно, инвесторы стали обходить стороной?

- Инвестор не потерял интерес. Чтобы он пришел, необходимо работать, демонстрировать свои планы и проекты. И когда это выгодно, тогда инвестор придет. Не надо делать на этом акцент. Надо жить. Надо показывать, что мы – лучший город на Дальнем Востоке.

- Тогда расскажите, какие инвестиционные проекты сейчас в работе.

- За пять лет мы привлекли в бюджет города около 34 млрд руб. инвестиций. Сами зарабатываем около 8,5 млрд руб. в год, остальное – это субвенции, дотации и те инвестиции, которые приходят в город для улучшения благосостояния жителей города. Эти средства формируются в объекты или в какую-то продукцию. Это новые места, налоги.

- Вы прямо-таки радужную картину рисуете.

- Не все получается. Но по тем направлениям, которые мы сегодня ставим в приоритет (строительство жилья, развитие застроенных территорий, строительство автодорог), мы постепенно получаем положительный экономический эффект.

- Давайте в цифрах?

- За пять лет в 1,4 раза вырос объем промышленного производства, в 1,8 раза – товарооборот, в 2 раза - оборот общественного питания. Это говорит о том, что сегодня Хабаровск стоит уверенно на экономическом фундаменте.

- Все-таки хочется конкретики по инвестициям.

- Расскажу о тех инвестиционных проектах, которые мы сегодня разрабатываем и вынесли на всеобщее обсуждение. Это хороший, считаю, проект так называемого горнолыжного кластера на лыжной базе «Спартак». Это не только горнолыжный кластер, мы хотим, чтобы он работал круглогодично и на другие виды спорта, велосипедный, например. Мы хотим, чтобы этот участок был притягателен для многих поклонников активного образа жизни. Есть проект, есть средства муниципального бюджета, которые мы планируем потратить на развитие этой территории, будем привлекать инвесторов, которые уже есть на примете и хотят принять участие не только в разработке проекта, но и в строительстве. Завод строительной керамики - в ближайшее время там будет введен в эксплуатацию новый сушильный цех. Это новое производство, которое позволит улучшить качество продукции. Есть у нас инвестиции в строительство, тот же Дворец самбо, МФЦ по подготовке олимпийцев. Будет строиться 50-метровый бассейн, которого в Хабаровске пока нет. Бюджет будет не напрямую участвовать, а администрация будет содействовать реализации этого проекта. Инвесторы из Южной Кореи вскоре приступят к строительству современного медицинского центра на улице Краснодарской.

- А свой бизнес, особенно малый и средний, развивается?

- Понимание того, что сегодня в Хабаровске нет развития малого бизнеса, оно неправильное. У нас каждый год регистрируется предприятий больше, чем ликвидируется. Это статистика налоговой, Хабстата. Это официально. По налоговой отдаче мы каждый год прирастаем от 4 до 6%. У нас увеличивается основной показатель - НДФЛ. В бюджете заложено около 25 млн руб. на поддержку начинающих предпринимателей. Единовременную денежную помощь им увеличили, сейчас она не менее 150 тыс. руб.

- Сколько своих предвыборных обещаний вы уже выполнили?

- Построить дорогу от ул. Выборгской до ул. Муравьева-Амурского, к примеру. Сколько лет мы бились с этой дорогой? Наконец, пришли к понимаю - хватит уже мучать народ. Давайте строить? Начали строить.

- А много вообще обещали?

- На предвыборном этапе 600 с лишним обращений ко мне было зафиксировано. Будем постепенно выполнять.

- Подождите, это обращения людей к вам?

- Да.

- А вы сами что обещали?

- А я вообще человек, который никогда не обещает. Я всегда говорю - понимаю вопрос, возьмем в проработку, решим что делать и сделаем.

- Вас уже одолели звонками, пока мы разговариваем.

- Да, уже ждут в другом месте, надо торопиться.





Лирическое отступление



- Тогда последний вопрос. Мы вам сильно надоели?

- Мне очень приятно общаться с журналистами. Всегда говорил и будут говорить, что мое кредо – открытость и совместная работа. Ваши предложения и наши дела, которые живо обсуждаются на страницах газет, на экранах телевизоров и лентах информационных агентств.

- Самый последний вопрос. Как вы отдыхаете?

- Очень люблю проводить время с семьей, с внуками. С удовольствием готовлю. Мои коронные блюда - шарабан и узбекский плов. Однажды научили меня, и, мне кажется, хорошо получается.

- Внуки как вас называют? «Дедушка» или «дед»?

- Они меня по имени называют. Как-то так старшая внучка придумала, а за ней младший брат начал повторять. Я - Сережа, супруга моя - Ира. Никаких «дедушек» и «бабушек».

- И финальный аккорд. Ваши поздравления горожанам.

- Хочу поздравить хабаровчан с праздником, Днем города, пожелать счастья, удачи, оптимизма, веры в будущее. Мы живем и работаем, чтобы развиваться, а не стоять на месте!





Вопросы задавали: Владимир Чернышов, Раиса Целобанова, Евгений Чадаев, Ольга Шабалина

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План праздничных мероприятий ко Дню города в Хабаровске:

31 мая в 11 часов – возложение цветов к памятникам Якову Дьяченко, графу Муравьеву-Амурскому, Ерофею Хабарову.

31 мая в 11 часов 30 минут – у памятника Якову Дьяченко пройдет церемония вручения премий новым лауреатам 2019 года и почетных дипломов мэра «За заслуги перед городом».

31 мая в 16 часов – в Городском дворце культуры состоится торжественное собрание, в рамках которого пройдет церемония вручения регалий Почетного гражданина Хабаровска.

1 июня в 10 часов – от Комсомольской площади до площади имени Ленина пройдет праздничное шествие предприятий, организаций и жителей города в честь 161-й годовщины со дня его основания. Возглавит шествие колонна Железнодорожного района.

1 июня в 12 часов – в парке «Динамо» начнет работу выставка «Хабаровск – сердце Дальнего Востока».

1 июня в 14 часов – на площади имени Ленина состоится праздничный концерт.

1 июня в 18 часов – на Комсомольской площади состоится праздничный концерт.

1 июня с 15 до 18 часов – на улице Муравьева-Амурского развернется фестиваль «Счастливый Хабаровск»

1 июня в 22 часа – с трех барж напротив Утеса будет дан праздничный фейерверк. Он продлится 13 минут при музыкальном сопровождении, которое услышат в разных уголках Хабаровска. В этом году, помимо обычных, планируется запустить несколько десятков высотных японских зарядов. Сопровождать залпы будут иллюминированные управляемые самолеты.

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В этом году будут сданы в эксплуатацию дома в микрорайоне «Ю-сити», один дом - в Центральном районе. Открываются сквер на улице Запарина и сквер УМВД на Уссурийском бульваре. Будут сданы новые помещения Художественной школы. В парке «Северный» построена новая тематическая площадка «Рыцарский замок» и площадка для экстремальных видов спорта.

КСТАТИ

Жители Хабаровска получат особенный подарок ко Дню города: 1 июня состоится презентация мультфильма, созданного местными умельцами. Это первый шаг на пути создания собственного бренда, по которому в будущем краевой центр безошибочно определят туристы, а горожане с гордостью будут пересылать друзьям и знакомым в другие города.

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