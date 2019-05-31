Участники конкурса «Лифт» надеялись подняться по карьерной лестнице

В Хабаровске завершился конкурс социальных проектов «Лифт». Победителей ждет «сбыча мечт»: реализация инициатив и карьерный скачок в виде включения в губернаторский кадровый резерв. Мы решили проанализировать все сорок работ финалистов-«лифтеров» и разбить их на блоки, сравнив с книгами.

Первую группу проектов можно сравнить с трилогией Джона Толкина «Властелин колец». Идея сюжета: все крутится, как это понятно из названия, вокруг колец. У Саурона было одно, у эльфов их три, у людей – девять, у гномов – ни одного (сначала было семь, но четыре уничтожили драконы, остальные стырил Саурон). Кольца подаются как могущественные и ценнейшие артефакты, за ними идет охота, о них часто рассуждают персонажи. Но нам так и не расскажут, в чем, собственно, состоит их ценность и могущество.



«89% выпускников вуза не обладают навыками и знаниями для того, чтобы решать реальные задачи, - рассуждает Владимир Аверин. - Даже производственная практика не решает ничего серьезного и настоящего».

Предложение таково: создать площадку, где студент может сделать карьеру, при этом продолжая «грызть гранит науки» в институте. Учащиеся отбираются в команды, и каждая из них решает задачу по улучшению городской инфраструктуры. По мнению Аверина, это позволит студенту приобрести всякие полезные навыки. Окончив вуз, он может тут же явиться к работодателю «конно, людно и оружно».Хм, собственно, а кто доверит желторотым студентам решать ответственные задачи по улучшению городской инфраструктуры? Даже не каждому профессиональному чиновнику это под силу.А вот Михаил Тарасенко предложил решить проблему трудоустройства выпускников вузов составлением рейтинга лучших студентов. Отбором коих станет заниматься не учебная организация, а приглашенные эксперты. По мнению «лифтера», работодатель заметит студента с самым высоким рейтингом и тут же предложит ему место.А может, и не предложит. Ведь возле подобных рейтингов обожают «селиться» лоббирующие структуры и коррупция.«В нашем крае нет места, где молодые ученые смогли бы заниматься высокоточными научными исследованиями в рамках одной площадки, получая и теоретические, и практические знания. Мой проект – создание инновационного молодежного научного центра, где были бы не только лаборатории, но и коворкинг, и бизнес-инкубатор», - поведал Андрей Максименко.Ну давайте вспомним историю, когда один из хабаровских бизнес-инкубаторов к приезду важных лиц открывали минимум три раза. Боюсь, такую площадку ждет подобная участь.Елизавета Замотаева уверена, что в Хабаровском крае следует развивать хоккей с мячом на основе партнерских соглашений с представителями малого и среднего бизнеса. Это позволит мелким коммерсантам иметь платформу для старта. А вот бенди получит в будущем инвестиционный фонд.Ну вы сравнили! Какие деньги крутятся в профессиональном спорте и какие – в малом околоспортивном бизнесе! В нашем регионе такой бизнес слишком мал, чтобы формировать целые инвестиционные фонды. Или я чего-то не понял…Умение презентовать себя и свои идеи является востребованным навыком, говорит Дмитрий Морозов. «Следует организовать серию научно-образовательных популярных стендап-лекториев Jam speech. Дети могут рассказывать о своем необычном жизненном опыте, делиться своими хобби и впечатлениями».Кстати, проект Морозова занял третье место в конкурсе «Лифт». Победа во многих конкурсах часто так и достигается – рассказать об инициативе как можно более обтекаемо.А Евгений Федоренко хочет решить проблему разрозненности и недостаточной грамотности жильцов и председателей советов домов путем объединения в ассоциацию.Вместо нескольких маленьких советов будет один большой совет, вот и вся разница. Как это повлияет на ЖКХ-грамотность? И да - возле подобных потенциальных «кормушек» обожают «селиться» лоббирующие структуры и коррупция.

Вторая группа, наверное, больше похожа на сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Идея сюжета: зимой королева хочет увидеть подснежники и предлагает тому, кто их принесет, много-много золота. Мачеха-простолюдинка решает поднять гешефт и отправляет падчерицу в лес за цветами. Далее разворачиваются драматические события. В общем, подснежники нужны одной лишь королеве, но исполнение данной прихоти и продвигает весь сюжет.

Комсомольчанин Дмитрий Шанин хочет возродить технические виды спорта, так как они, по его мнению, находятся в плачевном состоянии. Строительство спортивного технического комплекса позволит решить множество проблем. Повысит привлекательность для туристов, уберет нелегальные гонки с улиц Города юности, позволит школьникам обучаться управлению транспортным средством и научит культуре вождения.

Это мечта многих автомобилистов в Хабаровском крае. Правда, вряд ли она решит проблему нелегальных гонок. Они тем и привлекательны, что нелегальны.



«Я представляю Дальневосточный академический симфонический оркестр, - рассказывает Александр Веретенников. – Оркестр - настоящий символ культурной столицы, неотъемлемая часть мегаполиса плюс имидж».

Однако, сетует Александр, молодых академических музыкантов нет, а дальневосточные вузы подобных специалистов не выпускают. Следовательно, следует заинтересовать западных выпускников работой в Дальневосточном оркестре. А значит, государство должно организовать репетиционную базу, купить инструменты и поддержать гастрольную деятельность.Рокеры, рэперы, металлисты, электронщики и джазмены возмутятся: почему это «академикам» должно помогать государство, а представителям их музыкальных направлений нет? В конце концов, Владивосток гордится рокопопсом «Мумий Тролля», а магаданцы и хабаровчане – электронщиками Therr Maitz.Роман Исаченко предлагает развивать любительский бег. Ибо чтобы хабаровчане могли всласть побегать, им надо ехать за сотни километров. Туда, где проводятся соответствующие марафоны. Поэтому Исаченко представил проект Международного хабаровского марафона - 2020.Пожалуй, это самый узконаправленный проект этой группы. Да еще и без ярко выраженной проблематики. В конце концов, что мешает любителям бега собираться и бегать? Или не собираться, а просто бегать?Роман Ложкин хочет построить скалодром. Причем такой, куда не стыдно пригласить спортсменов из Азии и других стран. Наш город таким образом привлечет к себе международное внимание, туристов, плюс можно будет заработать на трансляциях соревнований.Не думаю, что в мире наберется такое количество любителей скалолазного спорта, чтобы говорить о «международном внимании».«У нас в Амурске разрушен городской парк, и излюбленным местом для амурчан стал Комсомольский проспект, - говорит Анна Жеревчук. – Предлагаем проект частичной реконструкции проспекта под названием «Три площадки». Это площадка для стритбола, с тренажерами (в том числе для инвалидов) и эстрадная площадка. У 89% амурчан появится возможность реализовать себя в спорте и культуре благодаря заранее организованным на этих площадках мероприятиям».Неужели 89% жителей Амурска занимаются стритболом, качаются на тренажерах и увлекаются эстрадой? Если так, то проект должен быть масштабнее.Александр Михайлюк недоволен отсутствием стрелкового объекта. Ибо оружие есть, а возможности пострелять из него нет. «Если государство продает оружие, но не дает мест для его использования, это может закончиться трагедией», - высказывается афоризмом Михайлюк. Инициатива, по словам финалиста, поможет возвратить к жизни стрелковый спорт, владельцы оружия получат место для практики, люди начнут обучаться безопасному обращения с оружием, и в целом в крае повысится безопасность.Меня пугают слова Александра. Такое ощущение, что, если стрелкам не дать тир, они пойдут стрелять людей.Чтобы решить проблему дорожных пробок, Евгений Шендерович предложил следующую схему. Сначала следует создать интернет-площадку, где любой гражданин может предложить идею по модернизации и улучшению дорожной сети. Затем эти идеи должны воплотиться в жизнь. На какие «шиши»? Шендерович предлагает выход: 10% бюджета, предназначенного для строительства дорог, направить на выполнение желаний автомобилистов.Ох, нашему народу только дай возможность предложить идею! Проект чреват разгулом дорожного фричества. А перечисление 10% от бюджета строительства дорог даст благодатную почву лоббирующим структурам и… ну, не будем повторяться…

Третья группа финалистов конкурса «Лифт» – как «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Идея сюжета: все построим сами! Дайте только Пятницу (то есть немного помощи).

Комсомольчанин Артем Галочкин предложил установить в центральном парке «Строитель» бесплатную спортивную воркаут-площадку с тренажерами. «Деньги мы сами соберем», - говорит Артем. Проблема лишь в парке – у него статус культурно-исторического наследия и ничего там строить нельзя. Активист просит, чтобы для его проекта сделали исключение.



Не сделали…

Максим Иванов хочет внедрить модуль экстренного открывания шлагбаумов. По его словам, он разработал специальное устройство, которое монтируется в шлагбаум и открывается/закрывается от спецсигнала экстренных служб. «Я показывал устройство пожарным, они его одобрили. И даже добавили, что это надо закрепить на законодательном уровне».

А ведь правильно поднята проблема! Сколько раз было, что скорой помощи или пожарным мешали шлагбаумы. А сломаешь – стоимость установки на тебя и «повесят».

Анастасия Руина является режиссером единственного на Дальнем Востоке театра с участием глухих и слабослышащих людей. Она считает, что театр должен быть доступен каждому. Площадка под театр есть, но она не очень хорошо оснащена. Помочь с оснащением и есть цель проекта Руиной.

Оснастят уже осенью текущего года. Проект Анастасии занял первое место конкурса «Лифт».

«Когда-то я попал в тайгу и был поражен ее дикой первозданной красотой, - рассказывает Виктор Решетников. - Мы начали снимать фильмы о Хабаровском крае. Сейчас их показывают на региональном и федеральном телевидении. Еще есть турфирма, мы водим людей в походы. Есть лекторий «Планета Тайга», где мы рассказываем об уникальных людях, достопримечательностях, истории региона, школа «Планета Тайга», где мы занимаемся воспитанием поколения, которое будет снимать фильмы и водить людей в походы». Единственное, что просит Виктор, – включение его уже работающих проектов в программы развития Хабаровского края.

И хоть это и бизнес, но если он прославляет наш край и показывает его жителям красоту мест, где они живут, то почему бы и нет?



Андрей Канев

Продолжение следует