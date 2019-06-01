Хабаровчане чествовали основателя города

Почетный атаман Амурского казачьего войска Владимир Крюков стал лауреатом премии имени капитана Якова Дьяченко, основавшего 161 год назад город Хабаровск. Именно под командованием этого боевого офицера 31 мая 1858 года на берегу Амура высадились солдаты 13-го Сибирского линейного батальона, где основали военный пост Хабаровку. В закладке нового города и других населенных пунктов на Дальнем Востоке России активное участие приняли казаки Усть-Стрелочной казачьей сотни, шедшие из земель Забайкальского казачьего войска от слияния рек Шилки и Аргуни по Амуру и основывавшие станицы на землях, некогда утраченных по нерченскому договору, а теперь вновь обретенных. Россия возвращалась на дедовские земли.

«13-й линейный батальон я расположил на правом берегу главного русла Амура, так сказать, в подкрепление казачьей линии на Амуре и Уссури. Теперь войска эти способствуют к заселению казаков и учреждению почтовых сообщений, но отдаленная цель расположения их на Амуре заключается в том, чтоб с этих мест они могли поспевать при открытии навигации для защиты устьев Амура прежде вскрытия лимана, а продовольствием их с развитием хлебопашества на Амуре будет вдвойне обеспечено – и Забайкальской областью, и Амуром»,?– писал Николай Муравьев императору Александру Второму 11 июля 1858 года. К этому дню прошло всего лишь полтора месяца после судьбоносного для российского Дальнего Востока события – 16 мая того же года был подписан Айгунский договор, по которому весь левый берег Амура объявлялся принадлежащим Российской империи.

Далеко не все знают, что капитану Дьяченко 6 октября 1858 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым-Амурским было «поручено главное заведование вновь появившимся Уссурийским батальоном Амурского казачьего войска и заведование туземцами, живущими до Горина вниз по Амуру». Таким образом, первостроитель Хабаровска стал и первым командиром казаков российской державы на Дальнем Востоке. К новому назначению он отнесся со всей ответственностью и военной стойкостью. Он возводил новые казачьи станицы, укреплял охрану, ставил почтовые посты, воевал с бандами хунхузов. Дослужился до звания полковника. Его последняя должность - начальник Новгородского поста (бухта Посьет). Умер «при исполнении» 26 марта 1871 года, в возрасте 54 лет.

В День города хабаровчане и гости краевого центра чествовали своих героев тех лет и возложили цветы к памятникам генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому и капитану Дьяченко.

«Более полутора веков отделают нас от тех событий. За это время наш город превратился в крупный промышленный центр с развитой экономикой, солидным научным и культурным потенциалом. В его историю вписано немало ярких и трудовых страниц. Мы гордимся свершениями многих поколений хабаровчан, которые прославили малую родину своими делами и подвигами»,- отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

У монумента основателя города были названы имена лауреатов премии имени Якова Дьяченко. Среди них - известные общественные деятели, спортсмены, ученые и предприниматели.

«За значительный вклад в развитие социальной сферы города, разработку и внедрение социальных программ, обеспечивающих жизнедеятельность города, способствующих его процветанию и сохранению исторического и культурного наследия» премия присуждена: Бейк Ку Сену - президенту Ассоциации корейский организаций Дальнего Востока и Сибири; Людмиле Дьяченко - директору детской музыкальной школы №1; Алексею Капуре - председателю Хабаровского краевого физкультурно-спортивного клуба инвалидов; Владимиру Крюкову - генеральному директору ООО «Промышленно-производственное предприятия «Сугдак»; Николаю Маклыгину - начальнику Дальневосточной железной дороги; Александру Мшвилдадзе - кандидату экономических наук, проректору ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». Кроме этого, почетными дипломами мэра Хабаровска «За заслуги перед городом» были удостоены еще шесть заслуженных горожан.

«Дорогие земляки! Спасибо вам за ваш труд, за любовь и преданность Хабаровску, за заботу о нем. Только вместе нам под силу сохранить его красоту и самобытность, сделать краевую столицу еще более комфортной, безопасной и благополучной. Желаю всем хабаровчанам вдохновения и новых свершений», - сказал Сергей Кравчук.

Вместе с мэром города хабаровчан пришли поздравить депутат Государственной думы ФС РФ Борис Гладких, председатели Законодательной Думы Хабаровского края и Хабаровской Городской Думы Сергей Луговской и Сергей Савков, а также многие другие общественные деятели.

Несмотря на некруглую дату, День города в Хабаровске отмечают широко и торжественно. В городском Дворце культуры прошла церемония вручения регалий Почетного гражданина города. Это председатель городского совета ветеранов войны и труда Людмила Коробова и заслуженный архитектор России, преподаватель ТОГУ Николай Крадин. Тысячи хабаровчан приняли 1 июня в праздничном шествии по улицам «именинника». А вечером небо над Амуром раскрасит красочный фейерверк.





Вадим Решетняк, фото автора