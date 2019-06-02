Социальная транспортная карта в Хабаровском крае заработает только с сентября

Внесены изменения в постановление правительства Хабаровского края «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края». Согласно документу социальная транспортная карта начнет действовать в Хабаровском районе с июня 2019 года – на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, на внутригородском и пригородном водном транспорте. В Хабаровске на городском транспорте - с сентября 2019 года.

С 1 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период, в который граждане смогут пользоваться социальной транспортной картой на особых условиях. Региональные льготники, граждане пожилого возраста, а также школьники из многодетных семей, смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 1 000 рублей ежемесячно на пригородном транспорте. Кроме того, в переходный период им будет дополнительно предоставляться социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты.

В свою очередь, федеральные льготники (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп) смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 300 рублей ежемесячно на пригородном транспорте. Если до конца месяца деньги не будут потрачены, остаток будет перенесен на следующий месяц.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, условия переходного периода распространяются на тех, кто выбрал проезд по соцкарте. На транспортных средствах, в которых можно будет оплатить проезд с помощью карты, появится соответствующая информация.





Более подробную информацию можно узнать по телефонам "горячей линии":

32-94-63 – министерство социальной защиты населения;

46-70-72 – центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску;

49-61-46 – центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району;

98-88-07 – оператор социальной транспортной карты ООО Проектно-производственное Бюро "Новое поколение".