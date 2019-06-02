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Хабаровчане поздравили свой город с Днем рождения
В театрализованной колонне по центральным улицам краевого центра прошли студенты, спортсмены, коллективы предприятий Хабаровска, иностранные делегации из городов-побратимов. На трибунах площади Ленина участников шествия приветствовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, почетные граждане города, лауреаты премии имени Якова Дьяченко и ветераны. Прологом праздничного мероприятия стало выступление сводного оркестра международного фестиваля «Амурские волны». Он исполнил попурри из песен советской эстрады. Затем на площадь выдвинулась праздничная колонна. Права первыми открыть шествие в этом году были удостоены жители Железнодорожного района.
Во время шествия сотни люди скандировали лозунги о своем городе, пели песни, сотни воздушных шаров было выпущено в небо. Однако на этом праздник не закончился. Весь день на улицах в парках и скверах будет звучать музыка, на площадях города пройдут выступления творческих коллективов, а вечером миллионы огненных цветов фейерверка озарят небо над Амуром.
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