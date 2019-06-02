Хабаровчане поздравили свой город с Днем рождения 

В театрализованной колонне по центральным улицам краевого центра прошли студенты, спортсмены, коллективы предприятий Хабаровска, иностранные делегации из городов-побратимов. На трибунах площади Ленина участников шествия приветствовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, почетные граждане города, лауреаты премии имени Якова Дьяченко и ветераны. Прологом праздничного мероприятия стало выступление сводного оркестра международного фестиваля «Амурские волны». Он исполнил попурри из песен советской эстрады. Затем на площадь выдвинулась праздничная колонна. Права первыми открыть шествие в этом году были удостоены жители Железнодорожного района.

«Дорогие земляки! С каждым годом наш город становится уютней и комфортней. Из-за повседневных хлопот и забот, мы часто не замечаем, насколько стремительно развивается столица Хабаровского края. Строятся дороги, новые школы, детские сады, возводятся жилые микрорайоны, преображаются парки и скверы. Успехи и заслуги нашего города и его жителей отмечены многочисленными российскими и международными наградами, почетными званиями. От всей души желаю всем хабаровчанам ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть ваш труд будет радостным и жизнеутверждающим, без уныния и разочарований. Пусть в ваших сердцах живут любовь и надежда. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и оптимизма», - приветствуя жителей города, сказал мэр краевого центра Сергей Кравчук.

Во время шествия сотни люди скандировали лозунги о своем городе, пели песни, сотни воздушных шаров было выпущено в небо. Однако на этом праздник не закончился. Весь день на улицах в парках и скверах будет звучать музыка, на площадях города пройдут выступления творческих коллективов, а вечером миллионы огненных цветов фейерверка озарят небо над Амуром.