Полицейский сквер открыли в Хабаровске

Сквер «300 лет российской полиции» расположен на Уссурийском бульваре близ здания УМВД России по Хабаровскому краю. Доминантой нового культурного объекта стал памятный мемориал, посвященный доблестным сотрудникам органов внутренних дел Хабаровского края, их заслугам в охране общественного порядка и противодействии преступности.

В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Дмитрий Ильичев, заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти Владимир Хлапов, председатель краевой Законодательной Думы Сергей Луговской, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие официальные лица, руководители служб и подразделений аппарата краевого правоохранительного ведомства, ветераны.

Обращаясь к собравшимся, главный полицейский края отметил, что сквер станет новой городской достопримечательностью и памятным местом, а его посещение будет познавательным для горожан и гостей Хабаровска.

«Открытие мемориала - важный шаг к повышению авторитета службы в органах внутренних дел и укреплению доверия граждан к полиции», - подчеркнул Дмитрий Ильичев.

Также он поблагодарил за поддержку в возведении мемориала и создании сквера краевое правительство и муниципалитет.

Стоит отметить, что на реализацию проекта потребовалось два года. В сентябре 2017 года был объявлен конкурс на лучший эскиз будущего культурно-исторического уголка краевого центра. Из представленных вариантов конкурсная комиссия отдала пальму первенства проекту главного художника города Сергея Пенькова.

«То, что мы открываем новый сквер в День рождения Хабаровска – Города воинской славы – символично, ведь своим процветанием и благополучием, а главное, спокойствием и безопасностью граждан, краевой центр во многом обязан доблестной службе сотрудников органов внутренних дел. Этот мемориал – дань уважения горожан всем полицейским: и тем, кто сегодня в строю, и тем, кто погиб при исполнении служебного долга. Он всегда будет напоминать нам о том, что есть такая служба, под защитой которой мы можем свободно гулять по городу, спокойно работать и жить без опаски», - сказал мэр Сергей Кравчук.

Минутой молчания присутствующие почтили память стражей правопорядка, которые погибли при исполнении служебного долга. В завершении торжественной церемонии почетные гости, ветераны и личный состав УМВД России по Хабаровскому краю возложили цветы к мемориалу.



