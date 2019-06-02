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Путеводитель по Хабаровскому краю сделают для японцев
Для жителей Японии, отправляющихся в путешествие по Хабаровскому краю, будет издан специальный путеводитель. Идею обсудили участники семинара лектора из Страны восходящего солнца господина Игучи Томохиро, который состоялся в краевой столице. Подготовка материалов о наиболее привлекательных для японских туристов объектах региона уже началась.
Как рассказали в комитете по туризму краевого министерства культуры, в издание, предположительно, войдет информация о национальном селе Сикачи-Алян и петроглифах, которые находятся там. Также будут включены интересные факты об Амурском утесе, музеях им. Гродекова и Дальневосточном художественном, о площадях, памятниках архитектуры и храмах Хабаровска.
По информации пресс-службы правительства региона, только в 2018 году в Хабаровском крае побывали более 4000 жителей Японии. Часто гости из Страны восходящего солнца предпочитают обзорные экскурсии по Хабаровску, гастрономические туры и мастер-классы, а также их интересует быт и культура малочисленных народов Севера.
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