Путеводитель по Хабаровскому краю сделают для японцев

Для жителей Японии, отправляющихся в путешествие по Хабаровскому краю, будет издан специальный путеводитель. Идею обсудили участники семинара лектора из Страны восходящего солнца господина Игучи Томохиро, который состоялся в краевой столице. Подготовка материалов о наиболее привлекательных для японских туристов объектах региона уже началась.

Как рассказали в комитете по туризму краевого министерства культуры, в издание, предположительно, войдет информация о национальном селе Сикачи-Алян и петроглифах, которые находятся там. Также будут включены интересные факты об Амурском утесе, музеях им. Гродекова и Дальневосточном художественном, о площадях, памятниках архитектуры и храмах Хабаровска.

- Жители Японии часто выбирают для своих путешествий российский Дальний Восток. Для их удобства издан путеводитель, включающий информацию о городах Дальнего Востока России и Сибири, куда вошел и Хабаровск. Редактор токийского издательства Ass co., ltd господин Накамура Масато предложил выпустить аналогичное издание со сведениями о Хабаровске и Хабаровском крае. Сейчас мы готовим информацию о наиболее интересных для жителей этой страны туристических объектах. Планируется, что путеводитель будет распространяться в туристических агентствах Японии, - сообщила заместитель председателя комитета по туризму министерства культуры Хабаровского края Виктория Хан.

По информации пресс-службы правительства региона, только в 2018 году в Хабаровском крае побывали более 4000 жителей Японии. Часто гости из Страны восходящего солнца предпочитают обзорные экскурсии по Хабаровску, гастрономические туры и мастер-классы, а также их интересует быт и культура малочисленных народов Севера.