Дорожный коллапс возмущает жителей Хабаровского края

Автотранспортное сообщение между с. им. П. Осипенко и «большой землей» вновь демонстрирует оторванность чиновников от чаяний обычных людей.

В редакцию «МД XXI век» прислали несколько фото и коротких видео, снятых на мобильный телефон, наглядно иллюстрирующих, как и без того не блестящее состояние дороги усугубляют безостановочно курсирующие лесовозы.

- Сейчас автобусы до с. им. П. Осипенко не доходят, доходят до с. Бриакан. Есть масса видео, как автобусы на проблемных участках протаскивает трактор, иначе они не могут преодолеть распутицу. Выстраивается очередь перед перевалом. Людей в Бриакан из райцентра привозит вахтовка, дальше только автобус идет, и то с большим отставанием от графика, - делятся местные жители.

Вечером 31 мая в районе ввели режим ЧС, но люди рассчитывают на конкретные шаги, ведь дорога находится в краевом ведении и должна обслуживаться КГКУ «Хабаровскуправтодор».

- На прошлой неделе приезжал Дмитрий Тенетко, заместитель министра промышленности и транспорта, но ситуация стала хуже. Лесовозы как ходили, так и ходят. Говорили, что весовой контроль поставят, губернатор обещал и даже вроде распоряжение подписал о запрете движения, но пока ничего не изменилось, - рассказывает главный редактор районной газеты «Амгуньская правда» Татьяна Гончарова. - В минпромтрансе со мной по телефону не хотят разговаривать, посылают в пресс-службу. Спору нет, так удобно. Я заместителю министра так и сказала, а он меня обвинил в нагнетании обстановки. Но вы сами все можете увидеть, какое тут нагнетание!

Сложно преодолевать дорогу между Комсомольском-на-Амуре и пос. Березовым – там вода пошла через дорогу. А 60-километровый отрезок между с. Бриакан и с. им. П. Осипенко, а также другие участки трассы не первый год разбивают седельные тягачи, под завязку загруженные кругляком. Лес возят ООО «Азия лес», учредителем которой с долей 99,96% в базе данных «Спарк – Интерфакс» значится Суйфэньхэская международная торговая компания «Сунлинь» из КНР, и АО «Дальлеспром», владельцем которого по данным «Спарк – Интерфакс» является «РФП холдинг (Сайпрес) лимитед», зарегистрированный на Кипре.

- С «Азия лес» должны были концессию подписать, но в свете последних событий (арест руководителя компании Александра Пудовкина – Прим. ред.) с ними никто ничего подписывать не будет. К тому же они потихоньку начинают сворачивать свою деятельность, так что скоро наверняка перестанут ее хоть как-то ремонтировать. На лето заключили соглашение о содержании с нашим индивидуальным предпринимателем Балабановым на смехотворную сумму. Но у него и техники мало, и на такие деньги можно только периодически отсыпать гравием и грейдером проходить. «Дальлеспром» за все время вообще выделил один бульдозер для ремонта дороги, - продолжает Гончарова.

Глава района, депутаты собрания депутатов района им. П. Осипенко, обычные жители начали бить тревогу еще в середине апреля, считая единственно возможным решением временный запрет движения большегрузов.

- Понятно, что лесопромышленный комплекс – одна из «звездочек» нашего края, приносит налоги в бюджет. Но ремонт дороги тоже крайне необходим, местные жители пользуются ею ежедневно и даже ежечасно. Сейчас, например, добраться до Хабаровска и даже до Комсомольска-на-Амуре – большая проблема, потому что дорога разбита, да еще и дожди усугубили ситуацию. Писали обращения и губернатору, и в минпромтранс. Постоянно отправляем видео и фото, чтобы они оценили сами размах. В субботу общался с сотрудником министерства, он сказал, что только сейчас выехала к нам бригада по установке знаков, ограничивающих движение тяжелых машин, - комментирует ситуацию районный депутат, известный организатор туристических маршрутов Бахт Мавланов.

Соответствующее распоряжение все-таки появилось. Спустя полтора месяца!

- Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края информирует пользователей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения о введении с 1 июня 2019 года временных ограничений движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Ванинском муниципальном районе, Комсомольском муниципальном районе, муниципальном районе им. Лазо, муниципальном районе им. Полины Осипенко, Солнечном муниципальном районе по автомобильным дорогам «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – пос. Могды – рп. Чегдомын» (на участке г. Комсомольск-на-Амуре –пос. Березовый)», «с. им. Полины Осипенко – с. Бриакан – пос. Березовый», «подъезд к рп. Мухен» (на участке км 31+000 – км 83+175), - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Между тем застревающие в колее автобусы и машины с продуктами не только осложняют жизнь сельчанам, но и обостряют социальную напряженность. Помимо ограничения движения тяжелого транспорта, необходимо принимать меры по приведению дорожного полотна в нормативное состояние.

- Это ужас! Дороги ужасные. А нам 11 июня везти детей на концерт. Будет ли эта дорога? Да не будет ее! Сейчас многие родители отправляют детей в санаторий, так переживают, как они доберутся. И сами если едем, зная, какие автобусы сюда отправляют, нервничаем. Неужели ждут, когда что-то случится? – задается вопросом педагог-хореограф детской школы искусств Наталья Шевченко.

Ее землячка, воспитатель детского сада Елена Говорунова, считает, что краевые власти должны, наконец, обратить внимание на «дорогу жизни» осипенковцев.

- Обращаюсь к министерству транспорта Хабаровского края. Скажите, пожалуйста, до каких пор будет продолжаться беспредел с нашей дорогой П.Осипенко – Бриакан – Комсомольск-на-Амуре? Ведь эта дорога – единственная, связывающая нас с цивилизацией. Последнее время поездка в город превратилась в кошмар. Ехала автобусом 30 апреля, еще до того, как начались дожди. Мы были в пути 17 часов. 17 часов невыносимой тряски! Скорость автобуса была 30 км/ч, потому что проблемные места отсыпаны скальным грунтом, а по нему не разгонишься. И всю дорогу навстречу идут лесовозы, которые даже не сбавляют скорость и не пропускают автобус с пассажирами. Из Хабаровска возвращалась 12 мая, когда несколько дней шли дожди. Дорогу уже было не узнать, образовались огромные ямы и глубокие колеи от колес лесовозов, по которым не может проехать другой транспорт. Добрались в село во втором часу ночи. Я два дня отходила от этой поездки. А старики, которым нужна профессиональная медицинская помощь? У нас нет узких специалистов. И они вынуждены сейчас ждать своей смерти дома, так как понимают, что до больницы по такой дороге просто не доедут. Убедительно просим разобраться и принять хоть какие-то меры, - пишет в нашу редакцию Елена Говорунова.





Ольга Шабалина