Дороговизна жизни на севере Хабаровского края перевешивает преференции, положенные жителям



Много спорят – Россия западная или восточная страна? К какой цивилизации тяготеет? К загнивающей уже пятьсот лет Европе или все же «скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами»? Зря дискутируют. Наша страна северная. И, похоже, со своим, третьим путем. С элементами как европейства, так и азиатчины.

Роль Севера в экономике РФ весьма значительна. Здесь добывается 50% всей рыбной продукции, 75% нефти, 93% природного газа, 66% золота. Все алмазы, платиноиды, весь кобальт и апатитовый концентрат добывается в северных регионах России. Площадь Севера составляет более 60% территории нашей страны. А вот проживает там всего 8% населения.

Как сделать так, чтобы эта и без того скромная цифра не уменьшалась, обсуждали участники Общественного совета при Законодательной думе Хабаровского края.



«Основное внимание при разработке нового подхода к системе предоставления северных льгот должно быть уделено нематериальной группе, - предложил депутат Павел Симигин. – Это компенсация расходов на проезд до места отпуска и обратно, дополнительный оплачиваемый отпуск, дополнительный выходной день, сокращенная рабочая неделя, компенсация расходов, связанных с переездом, жилищная субсидия и другие преференции».

«Я связался с ректором ТОГУ, поэтому могу привести следующие цифры, - продолжил Симигин. – Если в 2013-2015 годах количество студентов, ежегодно поступающих на внебюджетной основе в университет, стремилось к ста человекам, то в 2018 году таких студентов было всего 18. Плюс 25 студентов из Китайской Народной Республики».

Кстати, кто не знал - города Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань и Амурск относятся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. А значит, их жители также имеют право на льготы. Однако дороговизна жизни перевешивает на условных весах эти привилегии.Так, Симигин затронул, в том числе, и такую проблему (в основном касающуюся молодежи), как увеличение стоимости образования в северных вузах. В Комсомольском государственном техническом университете стоимость обучения с 91,7 тысячи рублей в год возросла до 227 тысяч рублей! Для сравнения – в Московском университете имени Баумана студенты грызут гранит науки за 206 тысяч рублей в год.



Запах коммунизма

Важную роль в решении проблем, связанных с реализацией государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, является возможность нормально заниматься бизнесом. Председатель Общественного совета Комсомольска-на-Амуре предприниматель Игорь Швецов посвятил данному фактору свое выступление.



«Нынешняя ситуация губит все промышленное производство на Севере, - заявил Швецов. - Да, оно сохраняет то производство, которое добывает золото, нефть и т.д. А промышленное производство, которое работает в конкурентной среде Российской Федерации, губится».

«Потому что если работодатель будет платить по-настоящему, то он обанкротится уже завтра».

«Самый простой вариант решения проблемы – сделать всем северянам льготный проезд, обозначить его до Москвы семью тысячами рублей. Человек хочет ехать до Москвы, пусть платит семь тысяч рублей, а не двадцать пять. Остальное компенсирует государство. Второе – ограничьте верхнюю планку северного отпуска. Сделайте это льготой. Настоящей льготой за то, что ты работаешь в условиях Крайнего Севера. Предположим, ограничьте эти четырнадцать дней, например, двадцатью тысячами рублей. Не больше. Это попахивает коммунистическими делами, но я считаю, что это справедливо».

Перед тем как ехать на заседание Общественного совета, коммерсант собрал данные у своих коллег относительно фонда заработной платы. По его словам, в графе «зарплата» стоит минимальная цифра, какую возможно показать. То есть по бумагам никто не увеличивает своим работникам жалование до реального уровня. Все остальное платится «втемную».Как все изменить в лучшую сторону? По мнению Игоря Швецова, следует реформировать области, связанные с северными отпусками и северным переездом. Предложения предпринимательского сообщества таковы.Проблемы жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, еще далеки от своего решения. Российский север рискует стать гигантской мерзлой пустыней. Если ничего не менять, наше поколение вполне себе доживет до этого момента.



Андрей Канев