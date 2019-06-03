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Дороговизна жизни на севере Хабаровского края перевешивает преференции, положенные жителям
Много спорят – Россия западная или восточная страна? К какой цивилизации тяготеет? К загнивающей уже пятьсот лет Европе или все же «скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами»? Зря дискутируют. Наша страна северная. И, похоже, со своим, третьим путем. С элементами как европейства, так и азиатчины.
Роль Севера в экономике РФ весьма значительна. Здесь добывается 50% всей рыбной продукции, 75% нефти, 93% природного газа, 66% золота. Все алмазы, платиноиды, весь кобальт и апатитовый концентрат добывается в северных регионах России. Площадь Севера составляет более 60% территории нашей страны. А вот проживает там всего 8% населения.
Как сделать так, чтобы эта и без того скромная цифра не уменьшалась, обсуждали участники Общественного совета при Законодательной думе Хабаровского края.
Кстати, кто не знал - города Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань и Амурск относятся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. А значит, их жители также имеют право на льготы. Однако дороговизна жизни перевешивает на условных весах эти привилегии.
Так, Симигин затронул, в том числе, и такую проблему (в основном касающуюся молодежи), как увеличение стоимости образования в северных вузах. В Комсомольском государственном техническом университете стоимость обучения с 91,7 тысячи рублей в год возросла до 227 тысяч рублей! Для сравнения – в Московском университете имени Баумана студенты грызут гранит науки за 206 тысяч рублей в год.
Запах коммунизма
Важную роль в решении проблем, связанных с реализацией государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, является возможность нормально заниматься бизнесом. Председатель Общественного совета Комсомольска-на-Амуре предприниматель Игорь Швецов посвятил данному фактору свое выступление.
Перед тем как ехать на заседание Общественного совета, коммерсант собрал данные у своих коллег относительно фонда заработной платы. По его словам, в графе «зарплата» стоит минимальная цифра, какую возможно показать. То есть по бумагам никто не увеличивает своим работникам жалование до реального уровня. Все остальное платится «втемную».
Как все изменить в лучшую сторону? По мнению Игоря Швецова, следует реформировать области, связанные с северными отпусками и северным переездом. Предложения предпринимательского сообщества таковы.
Проблемы жителей Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, еще далеки от своего решения. Российский север рискует стать гигантской мерзлой пустыней. Если ничего не менять, наше поколение вполне себе доживет до этого момента.
Андрей Канев
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