Роман хабаровского диабетика с инсультом



Начать можно было так: жизнь поделилась на две части - до инсульта и после.

Вранье это. Не может жизнь делиться, а все добро или злоключения - всего лишь этапы, ступеньки, по которым молодой скачешь, с годами утрачивая прыть. В итоге стоически ползешь, чертыхаясь и коллекционируя болезни, как когда-то в юности любовниц.

Сахарный диабет входит в лидирующую десятку факторов риска инсульта наряду с курением, ожирением, нездоровым питанием, атеросклерозом. По некоторым данным, сахарный диабет повышает риск инсульта вдвое, с ним связан каждый пятый случай.

…Утро было обыкновенным. Даже неплохим. Тремя днями раньше в пятый раз выпал вставной передний зуб. Когда это случается в первый раз, кажется, что наступил конец света, пришла смерть и т.д. Но так в Хабаровске вставляют зубы, бывает. В пятый раз все было привычно: чудо-врач посадил культю на цемент и вновь – не щербатая улыбка. Диабет и зубы - тема для отдельной статьи. Собственно, в теле не остается ничего, что не портилось бы у диабетика. Портятся, в том числе, и сосуды.

Так вот. Утро щенячьего восторга - типа вся жизнь впереди - не вызывало. Утро да утро. Еще один шаг навстречу вечности.

Вколол себе положенное количество инсулина, сварил кофе. Сел за компьютер писать… и тут понял, что просто смертельно устал, да так, что правая рука просто не хочет печатать. Вспомнил старинную шутку про отсохшую руку и про «пора жениться». Появилось ощущение, будто выпил полбутылки водки. И это не радовало, не хотелось беседовать, ничего не хотелось. «Отдохну», - подумал, прилег на диванчик. Разбудил звонок.

– А почему ты так странно говоришь? - спросил знакомый.

И тут я понял, что не получается проговаривать согласные, речь стала аритмично-гавкающей, что говорю примерно как среднестатистический хабаровчанин. И чем больше я говорил, тем хуже у меня это получалось. Все больше не слушалась рука.

Узнав, что у меня проблемы с правой рукой, знакомый посоветовал мне подойти к зеркалу и проверить лицо на предмет симметричности во время улыбки.

- У тебя может быть инсульт, - тревожно предупредил он.

Подошел к зеркалу. Улыбнулся левой частью. Подумал и улыбнулся правой. «Вроде бы лицо симметричное, ничего особенного», - сказал я знакомому.

- Вызывай скорую.

- Ага.

А сам подумал, что рассосется, только нужно измерить давление. 160 на 100. Ничего особенного, не рекорд. Нашел в аптечке таблетки от давления. Выпил. И тут накатило. Ощущение, что выпил уже бутылку водки. Состояние такое же, но никакого веселья, в голову всякие нехорошие мысли лезут и правая рука все хуже и хуже.



Последствия инсульта могут быть необратимы, если не помочь человеку буквально в течение первых минут. Кровоизлияние в мозг чревато нарушением и полной утратой жизненно важных функций, таких как движение, речь, зрение, слух.

…Позвонил дочери и, кое-как «гавкая», заикаясь и слегка заговариваясь, но бодро и даже весело говорю:

- Что-то я себя не ахти чувствую.

Дочка насторожилась.

- Ты не переживай, все нормально. Немного давление зашкаливает. Не волнуйся. Вечером мне перезвони, если не отвечу, то у тебя ключи есть…

У дочки началась истерика. Видимо, мой трупик на диванчике в окружении ошеломленных кошек мы с ней представили в одно и то же время.

- Приезжать сейчас не нужно. Может, само все рассосется.

Измерил еще раз давление. Выросло до 170.

Нужны другие таблетки. Нашел в Интернете название лекарства от давления специально для диабетиков. Долго и усердно писал название на бумажке. Рука отказывалась писать. Глаза отказывались читать то, что в итоге было нацарапано.

- Ну надо же, почерк всегда был похож на мамин, а сейчас – копия почерка покойной бабушки. Она, как и мама, была диабетиком и тоже умерла от инсульта.

Путь до аптеки был долгим. Я шел, не спеша, шатаясь и тщательно вдавливаясь в земную твердь. Меня почему-то заботило только одно: «Осталось только упасть и сломать шейку бедра, как Людмила Гурченко». При чем здесь шейка и Людмила Гурченко, мне до сих пор непонятно.

В аптеке долго выговаривал название лекарства, стараясь зачем-то улыбаться в паузах, не забывая подтягивать правый угол рта. Иначе бы морда была перекошенной, а выражение лица саркастическим. Зачем такое выражение в аптеке? В аптеке, поликлинике и больнице лицо следует иметь со следами ужасных мук, усталое и задумчивое: одна нога на этом свете, а другая уже там… Ну а мы посередине.

Возвращался смертельно уставший и голодный. Вколол себе инсулин… и рука почти обвисла. Точнее, кое-как слушались два пальца – большой и указательный. Поесть не получилось, ложка вываливалась из руки. «Значит, не судьба», - подумал я и лег спать.



В зависимости от диаметра пораженных сосудов выделяют две группы осложнений:

- Макрососудистые (в крупных сосудах). Стенка сосуда уплотняется, в ней откладывается кальций. На её внутренней поверхности растут холестериновые бляшки, со временем образуются тромбы. Поражение мозговых артерий приводит к транзиторным ишемическим атакам, инсультам; венечных артерий сердца – к стенокардии, инфарктам.

- Микрососудистые (в мелких сосудах). Эти состояния известны как диабетические ангиопатии. Чаще всего встречается ретинопатия (поражение сосудов сетчатки глаза), нефропатия (поражение сосудов почек), невропатия (поражение сосудов, питающих нервы).

Чаще всего при повышенном сахаре в крови развивается ишемический инсульт, при котором в результате перекрытия сосуда нарушается приток крови к определенной области головного мозга. Но может возникать и геморрагический (в результате кровоизлияния).

…Поздно вечером разбудил телефонный звонок:

- Ты как? - спросила дочь.

Я фальшиво-энергично ответил:

- Пока еще жив!

Это была единственная внятная фраза. Все остальное, что я говорил, было бодро, но малопонятно даже для меня. Было ощущение, что я выпил уже полторы бутылки водки, может, даже больше, штормило, но не укачивало.

- Мы едем, - сказала дочь.

Через полчаса она появилась вместе с зятем. Я пытался шутить, курить, но вставать с диванчика не решался. Вызвали скорую. Приехали люди в белом.

Актерское всегда включается в самый неподходящий момент. Появилась публика - двое мужчин, если нужно выносить труп, и для лиричности - девушка лет 30-35. Говорить толком не получалось, поэтому стал «делать» глаза и «торговать» лицом. Судя по всему, инсульт брал верх, и я просто пучил глаза, а лицо поделилось на две части - живую левую и странно отстающую по мимике мертвенную правую.

- Ну что у вас? - троица как-то уж слишком быстро оглядела квартиру, меня и унылых дочку с зятем.

Я пытался пробулькать про давление, утро, правую руку и внятно и медленно извинился, что плохо говорю.

- Вы прекрасно говорите! - сделала комплимент девушка в белом.

«А может быть, я уже умер и это ад, - подумал я после комплимента. - Надо запомнить: хабаровский говорок похож на речь человека, переносящего инсульт».

Люди в белом измерили давление, вкололи какую-то волшебную фигню. «Ну вот и вылечили, сейчас отлежусь и само рассосется». Не рассосалось.

- Собирайтесь. Повезем в больницу.

Началась паника. Кошки… Куда кошек? Дочь с зятем: «Мы проследим. Накормим». Так, нужно брать что-то с собой. Что? Носки, трусы. Зачем? Помучают уколами да все равно отпустят. Температуры нет, не падал, поэтому шейка бедра, как у Гурченко, не сломана… отпустят, я же здоровый, а эта фигня рассосется. Надо просто отлежаться.

Когда спускался по лестнице в подъезде, пытался несколько раз упасть. Правая нога отказывалась подниматься. Подволакиваться подволакивалась, а подниматься не хотела. Зять, было, бросился под локоть поддерживать, я злобно шикнул: все-таки хоть срок годности и выходит, но я еще пока вполне годный для жизни пацан. Зять не обратил внимания…



Сахарный диабет повышает вероятность смерти от инсульта. По расчетам ученых, с этим связано более 20% смертей. Причем у женщин эта связь сильнее, чем у мужчин.

…По дороге любовался ночным Хабаровском и думал, что мне повезло: везут не в «десятку» и не в первую краевую… А еще в голове крутилось, что пятница, а точнее, ночь с пятницы на субботу. У моей мамы тоже в пятницу случился инсульт. Ушла на своих ногах, как говорят. Ее ввели в искусственную кому - все-таки выходные впереди. Из комы она не вышла… Хотел было несколько раз сказать дочери, что меня не нужно вводить в искусственную кому. Не получилось, рот отказался проговаривать, поэтому большей частью ехал молча. Правда, пытался несколько раз упасть, но благо, что зять за локоток придерживал……Освещенный вход в больницу выплыл из черноты, как из небытия. Как-то даже немного радостно сделалось. В голове мелькнуло: «Ну вот и мой последний причал. Только паромщика не хватает!». Вслух шутить не стал. Пошел в больницу сам, демонстративно высоко поднимая правую ногу. Споткнулся на пороге. Спас от падения зять…(Продолжение следует)





Юрий Рязинкин







