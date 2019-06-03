В хабаровской школе пытались выжить педагога



Как мы порой возмущаемся жестокостью подростков! « Ну, надо же, какой ужас! И в кого они такие?» - наивно спрашиваем мы и, конечно же, подразумеваем, что не в нас. «Мы-то нормальные! Мы - дальневосточники, хабаровчане с широкой душой, мы фантастически добры и гуманны», - как мантру повторяем мы это вранье.

Мы - разные. И на примере наших дел и поступков учатся наши дети. Яблочки от яблонь недалеко падают. И тут, конечно, нужна назидательная сказочка…



Идиллия

На окраине города, например, в Синеармейском районе, жила-была одна женщина, допустим, по имени Светлана.

- Но в 2014 году пошла работать в школу завучем по воспитательной работе. Думала, что уже никогда не вернусь в образование. В 2006-м ушла с аналогичной должности в другой школе. У меня врожденный вывих бедра. Была операция. Но, видимо, из-за возраста организм дал сбой, стало хуже. Оформила инвалидность и ушла на пенсию.

Светлана не стала сидеть дома сложа руки, как многие инвалиды. Открывала свою газету и агентство праздничных услуг. Газета просуществовала год.

- Пусть и было всего три выпуска у газеты, но для меня это важно. О чем мечтала, того добилась. Когда я поняла, что это все меня не прокормит, нашла работу менеджера по учебникам… Однажды вышла после положенного отпуска, мне сообщают, что должность моя сокращена. Тогда я и решила вернуться в школу. Нашла объявление в газете: свободная вакансия завуча по воспитательной работе. Пришла устраиваться. У директора школы даже вопросов не возникло по поводу моей инвалидности, по поводу моей хромоты. Хромала я всегда. Справку об инвалидности предоставила сразу. У меня третья, рабочая группа.

Директор школы, назовем ее Марьей Петровной Вовочкиной, женщина волевая, что для советских и постсоветских школ не редкость, руководила авторитарно. Тоже понятно. В школах большей частью коллективы женские. Дашь слабину, и скушают дамочки, не подавятся.

- Я не скажу, что у меня не сложились сразу отношения. Я себя ощущала частью команды. Конечно, удивилась, что меня не представили коллективу, но подумала, что здесь это норма. Знакомилась сама, устанавливала контакты, никто мне не помогал.

В первый же день работы мне поставили задачу: нужно поднимать рейтинг школы. Для этого придется принимать участие в специальных мероприятиях, за победу в которых учреждение получало бы нужные баллы. Через два дня, после того как я начала работать, я подала заявку на участие в престижном конкурсе «Премия здоровья».

В течение трех лет было, конечно, все – и споры, и разговоры. Для меня лично были важны результаты, победы.



Гонка на выживание

Во второй половине 2017 года все изменилось. В школе появилась новая учительница, у которой помимо педагогического было и юридическое образование. До того как начала работать в школе, она имела свой бизнес, была практикующим адвокатом. Адвокатскую деятельность она не прекратила и в школе, выезжала в суды. Под эту учительницу корректировалось и расписание.

- Я думаю, что директор взяла ее на работу, чтобы она помогала решать правовые вопросы. Тогда я думала, что это, наверное, нормально.

Через некоторое время стало ухудшаться отношение Марьи Петровны Вовочкиной к Светлане, начались придирки. Расчет простой: обидится женщина, да сгоряча сама напишет заявление об уходе.

- Как-то я не догадалась, что от меня этого ждут. Была у нас прокурорская проверка, связанная с защитой прав несовершеннолетних, – система профилактики, планы работы и т.п. В это время директор была в отпуске. Социального педагога я курировала, но, согласно должностной инструкции, он мне не подчинялся. Этому педагогу я говорю: «Дайте мне план работы!». Она отвечает, что план дома. «Вот там стоит машина, поезжайте домой и привезите бумаги». Педагог не поехала. В итоге у меня все проверили, вопросов ко мне не было как к завучу. А что касается социального педагога, сделали отметку, что плана работы не было. Итогом прокурорской проверки стало предписание о наказании должностного лица из-за отсутствия плана работы у социального работника. Наказали меня. Мне тогда сказали: « Успокойся! Дисциплинарное наказание нужно показать прокуратуре». Тогда я даже не подумал его обжаловать. Это было мое первое взыскание. При этом с меня никто не взял объяснительную, а вот я заставила социального педагога написать бумагу. Это меня впоследствии и спасло.

…Прошло полгода. 22 июня 2018 года. Марья Петровна, директор школы, появилась в кабинете Светланы взвинченная. Она и в обычной жизни трубила командирским голосом, а тогда вообще закричала:

- А вот покажите мне, где таблички для экскурсионного школьного автобуса?!!

Это было в преддверии выпускного вечера. Если перевозят детей, то на автобусные стекла нужно клеить специальные таблички «Осторожно, дети!».

- Во мне сто килограммов веса, а она хрупкая женщина. Я показываю таблички. Она психует, легко задвигает стул со мной в стол с компьютером, проходит мимо меня, открывает окно, прижимает табличку к стеклу и говорит: «Вы не видите, что табличка бликует?». Я сижу и ничего не понимаю. «Она должна быть желтого цвета!» И где это было написано? Как я должна была догадаться, что табличка должна быть желтого цвета? Я этого не нашла ни в одной инструкции. Она мне: «Я что? Должна свои мозги вкладывать?! Вы сами не могли догадаться? Табличка должна быть желтого цвета, чтобы ее могли увидеть люди с плохим зрением». Речь вообще-то шла о ночи. Кстати, в то время ни одного инвалида по зрению у нас в школе не было. Меня возмутили не слова, не тон, а то, что эта табличка мне полетела в лицо. Тогда я ничего не сказала. У меня резко поднялось давление, стало плохо. Директору донесли. Она вновь появилась в кабинете и заорала: «Вы только плакать можете, больше вы НИЧЕГО не можете делать!». Я ей: «Не стоит эта табличка того, чтобы человека доводить до психического криза!». Она в ответ предложила написать заявление по собственному желанию.

Не так-то просто в Хабаровске инвалиду найти работу. Светлана, естественно, отказалась. Появится работа - уйдет. После нескольких предложений уволиться Марья Петровна предложила переписать заявление на плановый отпуск без выплаты материальной помощи. Пригрозила, что иначе в отпуск не отпустит.

- А предыдущее заявление уже ушло в приказ. Я переписала заявление и ушла на больничный. Гипертонический криз. После больничного ушла в отпуск, потом меня положили в больницу. Вышла на работу в сентябре. Мне директор говорит: «Я не допускаю вас до работы! Если не уволитесь сами, то я вам сделаю один выговор, потом второй, а потом уволю по несоответствию занимаемой должности». Директор тогда все прямым текстом и объяснила. Оказывается, мое место понадобилось той самой учительнице - практикующему адвокату. О профессиональных качествах речь не шла. Я просто не устраивала директора как человек.

Пока Светлана была в отпуске, на больничном, лежала в больнице, ее обязанности исполняла та самая учительница. Ни одного пункта из плана работы выполнено не было, не была подготовлена и соответствующая документация. Вот такое хитрое замещение. Чем занималась эта дочка, только Богу и директору школы ведомо.

Вместо того чтобы пойти домой, Светлана пошла в прокуратуру, где ей и сказали, чтобы ни в коем случае не покидала она рабочее место: «Считайте, что вы пожертвовали своим обеденным перерывом».

- Написала заявление, чтобы меня допустили к работе. К концу рабочего дня мое заявление директор приняла. Меня допустили к работе с 9 часов следующего дня.

С этого и началась гонка на выживание.



Сатисфакция

Друзья помогли Светлане найти хорошего юриста. Стоит отметить, что она обращалась и к городским, и к краевым чиновникам, чтобы урезонить «князька в юбке удельного школьного княжества». Не помогли, не встали на защиту Светланы и профсоюзы. А она, молодец, стойкая. И грамоты за проделанную работу от районных и городских властей получала, и от Марьи Петровны Вовочкиной отбивалась как могла.

Как-то та запретила Светлане пользоваться рабочей группой для педагогов в соцсетях для информирования, запретила звонить им на сотовые телефоны. «А вы, - говорит инвалиду третьей группы с врожденным вывихом бедра, - побегайте по этажам во время перемен, поотлавливайте учителей, там и проинформируете их».

Были, конечно, те, кто поддерживал, жалел, пусть и негласно, Светлану. Были и те, кто подключился к травле: «Нам детей не нужно организовывать! Вы ножками побегайте!».

Школа, она немилосердная, там жертв добивают. Директор вынесла два выговора, подписала приказ об увольнении. Светлана оспорила в суде и выговоры, и приказ. Суд встал на сторону Светланы, восстановил ее на работе.



Так себе конец

Как говорится, и на старуху бывает проруха. И на самодура - директора школы найдется сильный человек, который сможет защитить свое достоинство, свои права. Вот только потраченное здоровье не вернешь, и никакие деньги не компенсируют тот вред, который нанесен. Не Светлане, а в первую очередь - детям.

Ну и в конце сказочки - про яблоньку. Вы думали, что сказочка со счастливым концом? С одной стороны, если бы Марья Петровна Вовочкина сфотографировалась бы голой и выложила бы в соцсетях, как она шалит с иноверцами в санатории «Кульдур» с резиновой уточкой в руках… А еще бы и голосовала на выборах не за правильных кандидатов и других бы подначивала… Тогда все понятно, все нескрепно, все порочит честь российского учителя. А здесь-то что? Хроменькую женщину попыталась уволить? Так не работница, инвалид… Не в первый и не в последний раз.

С другой стороны, когда появляются истории, где школьники устраивают коллективную охоту на своего одноклассника, а потом забивают его до смерти, понятно откуда это идет. Их учат такие вот Марьи Петровны и те, кто считает нормальным вот такой тоталитаризм в школах. Вы говорите, доступная среда? Ну-ну! Для кого?



Юрий Рязинкин



P.S. Имена героев публикации изменены, равно как и название одного хабаровского района. Так, на всякий случай.