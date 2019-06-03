Всю неделю в Хабаровском крае будут идти дожди

Дождливо и прохладно будет в Хабаровском крае на предстоящей неделе. Регион попал в зону атмосферного фронта, поэтому сохранится неустойчивая погода.

Как сообщили в Дальневосточном УГМС, с понедельника по пятницу в крае будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Температура днем поднимется до 16-18 °C, ночью составит 7-9 °C. Всю неделю со стороны Охотского моря будет дуть северо-восточный ветер, который принесет похолодание.

- Прояснение на неделе ожидается в пятницу и субботу. В эти дни мы не прогнозируем осадков. Затем в воскресенье и до понедельника опять могут идти дожди. Циклона в регионе не будет, но погода все равно сохраниться пасмурная, - уточнили метеорологи.

Из-за постоянных осадков в Хабаровском крае осложнилась гидрологическая обстановка. Практически на всех малых реках сейчас преобладает повышенная водность. Затоплены поймы рек Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен, Манома, Мая, Силинка. В Хабаровском районе в поселках Кукан, Улика-Национальное и Пасека вода зашла на придомовые территории. В Пасеке также подтопило 5 жилых домов. В зоне ЧП работают краевые спасатели и силы МЧС России, которые контролируют ситуацию.

По информации пресс-службы правительства региона, в ближайшие сутки гидрологи прогнозируют подъем воды на реках Кур у села Новокуровка Хабаровского района, Тунгуска у села Архангеловка Амурского района и Амгунь у села Каменка района имени Полины Осипенко. Там ожидается гребень паводка, что также может привести к подтоплениям.