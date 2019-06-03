Как облегчить хабаровским школьникам жизнь?



Восстановленные проемы в металлическом ограждении хабаровского Дворца творчества и молодежи «Северное сияние», которые сделали в свое время для себя и людей крепкие дяди, отнюдь не обрадовали мальчишек и девчонок. Теперь далеко не всем удается сократить дорогу в школу или обратно, а их неподалеку целых две.

Самые ловкие ребята еще умудряются перелезть через забор, а остальным приходится топать в обход. Хотя есть обычные ворота и калитка, но они почему-то заперты даже днем. А те, которые открыты, ведут только в культурное учреждение, и через них дорогу не сократишь. Я понимаю: антитеррористическая защищенность и все такое прочее. Но ведь можно же хотя бы днем снять замки на той же калитке? Тем более что какой-нибудь дядя снова поднатужится и запросто раздвинет забор. А его потом снова чинить… Не надо еще забывать и о другом: с одной стороны, антитеррор, а с другой – противопожарная безопасность.

А сколько еще встречается повсюду огражденных заборами периметров и шлагбаумов, усложняющих жизнь не только школьникам, но и всем нам! Но особенно жаль учеников младших классов, которые носят свои тяжелые рюкзаки, на полкило, а то и на два килограмма превышающие так называемые ортопедические нормы, ограничивающие по установленным правилам их вес - от 10 до 15 процентов веса самого школьника. А если еще надо тащить с собой спортивную форму на урок физкультуры? Кстати, специалисты считают, что «начинка» школьного ранца влияет не только на осанку и позвоночник, но и на зрение. По неумолимой статистике, за время учебы падает зрение как минимум у трети школьников.

Хорошо, если кто-то из родни может проводить и потом встретить ребенка и помочь донести портфель или рюкзак. Но такое, согласитесь, увидишь не часто. Людям надо ходить на работу. Кстати, уже давно широко обсуждается переход от бумажных учебников к цифровым изданиям. Моя однокурсница Валерия Савкина, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, рассказала, что в американских школах давно уже пользуются в основном учебниками в электронном виде. В большинстве учебных заведений детям там выдают ноутбуки, чтобы читать, решать, смотреть видео. Наверное, резонно. Но нельзя забывать и о цене, которая тоже имеет немалое значение и для кошельков далеко не всегда богатых родителей, и для малобюджетных школ.

Московский приятель, Серега Иванов, рассказал, как в столичных школах успешно протестировали электронные учебники. Результатом стала высокая оценка 95% преподавателей, которые высказались за их использование и поддержали проект. И лишь 5 процентов учителей не оценили идею перехода на электронные издания. Хотя я сам, признаться, не отказывался бы от привычных книг. Деревья только жалко.

Почему-то еще вспоминаются шкафчики со всякими там машинками и вишенками в детских садах. Ну а кто мешает что-то подобное сделать и в школах? И книжки со спортивной формой там можно было бы оставить, и гардероб они могут прекрасно заменить. И лучше, чтобы эти шкафчики надежно запирались. В последнее время участились случаи не только краж детских карманных денег, но даже ключей от квартир.

А еще я вспоминаю, как мы с одноклассниками, с которыми сидели за одной партой, распределяли, кто какие учебники принесет в школу. И одной книжки на двоих прекрасно хватало.



Вадим Решетняк

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