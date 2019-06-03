Хабаровск перешел на цифровое ТВ

В Хабаровском крае началось отключение аналогового телевещания. Сегодня оборудование, передающее устаревший сигнал, прекратило работу в Хабаровске, в ближайшие несколько дней передатчики отключат по всему региону. На экранах телезрителей появится информационное сообщение о переходе на ЦЭТВ, которое будет транслироваться в течение недели, после этого в «аналоге» 20 федеральных телеканалов будут недоступны.

В магазинах бытовой техники обеспечено наличие оборудования для приема сигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах. Приставки можно также заказать и приобрести в почтовых отделениях. Стоимость оборудования от 900 рублей.

- Мы понимаем, что не все граждане, успели приобрести специализированное оборудование, подключить спутниковое или кабельное телевидение, поэтому готовы к росту числа обращений. Каждый житель края, который позвонит по телефону 8-800-100-4212, обязательно получит консультацию. Специалисты подскажут, где купить цифровую приставку, помогут дистанционно настроить оборудование или примут заявку на вызов волонтера. Время работы «горячей линии» продлено, звонки принимаются с 08:00 и до 20:00, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

Число добровольцев, которые готовы оказать гражданам помощь в настройке оборудования, увеличено до 300 человек. Для оперативного приема заявок создан ситуационный центр, рассказали в краевом комитете по молодежной политике. Каждое утро волонтерам выдаются путевые листки, а в конце вечера подводится итог проделанной работы.

В регионе за периметром федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в России на 2009 – 2018 годы» оказалось более 27 000 человек. Это жители отдаленных малонаселённых пунктов. Там прокладка кабеля была технически невозможна. Однако нашли решение: альтернативой устаревшим аналоговым технологиям стало спутниковое и кабельное телевидение. Подключение производится на льготной основе. На сегодняшний день неохваченными цифровым сигналом остаются 476 домохозяйств, работа по устранению цифрового неравенства продолжается.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Хабаровский край и еще 35 субъектов страны вошли в третью волну перехода на «цифру». Из дальневосточников принимать современный сигнал 20-ти общедоступных федеральных телеканалов с 3 июня также будут жители республики Бурятия и Саха (Якутия), Еврейской автономии, Камчатки, Чукотки и Приморья.