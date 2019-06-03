Судоремонтный завод в Охотске восстановят

Около 225 млн рублей намерен вложить инвестор в проект, который будет реализован в ТОСЭР «Николаевск». Здесь будет восстановлена работа уже существующего судоремонтного завода. Соглашение между первым резидентом-инвестором площадки «Охотск» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» было подписано на минувшей неделе.

В планах руководства компании не только восстановление, но и дальнейшее развитие предприятия. Возобновление работы включает проектирование судоремонтного комплекса для ремонта и строительства судов грузоподъемностью до 200 тонн, а в перспективе – до 500 тонн, также запланировано создание полноценного производства. По информации пресс-службы правительства региона, будет создано 71 рабочее место и перечислено в бюджеты всех уровней около 264 млн рублей за десять лет.

Напомним, ТОСЭР «Николаевск» создана в апреле 2017 года, в нее включены уже восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс Кошка, река Лонгари, Полянка. Здесь зарегистрировано 6 резидентов с общим объемом инвестиций 2,3 млрд рублей. В феврале этого года решением премьер-министра Дмитрия Медведева были расширены границы территории опережающего социально-экономического развития за счет включения пяти земельных участков в р.п. Охотск.

В общей сложности в ТОСЭР края работают более 60 компаний. Они производят пиломатериалы и пеллеты, пластиковые трубы, теплоизоляционные материалы, занимаются выращиванием овощей и ягоды, и активно продвигают свою продукцию на рынки АТР. В свою очередь, региональные власти продолжают строительство инфраструктуры на площадках для дальнейшего привлечения инвесторов.

В прошлом году предприятия, действующие в ТОСЭР края, фактически принесли в регион 6,9 млрд рублей инвестиций, статус резидента получили 17 новых компаний.



