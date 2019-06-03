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Этнофорум пройдет в Хабаровске
Этнофорум «Живые традиции предков» проведут представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие в Хабаровском крае. Мероприятие откроется завтра, 4 июня, в пригороде краевой столицы на базе туркомплекса «Заимка Плюснина» и соберет более 100 участников из всех районов региона.
По информации пресс-службы правительства региона, основная цель форума – привлечь внимание общественности и власти к вопросам сохранения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, хозяйственной деятельности, самобытной культуры. Его организатором выступило министерство природных ресурсов Хабаровского края.
Этнофорум продлится до 8 июня. Подробно ознакомиться с программой можно на сайте.
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