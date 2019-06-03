Этнофорум пройдет в Хабаровске

Этнофорум «Живые традиции предков» проведут представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие в Хабаровском крае. Мероприятие откроется завтра, 4 июня, в пригороде краевой столицы на базе туркомплекса «Заимка Плюснина» и соберет более 100 участников из всех районов региона.

По информации пресс-службы правительства региона, основная цель форума – привлечь внимание общественности и власти к вопросам сохранения и развития традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, хозяйственной деятельности, самобытной культуры. Его организатором выступило министерство природных ресурсов Хабаровского края.

- На этнофоруме пройдут дискуссионные площадки по вопросам развития традиционных видов хозяйственной деятельности КМНС, образования, культуры, сохранения родных языков, охраны здоровья. Одну из таких сессий, посвященную реализации прав коренных народов, проведет депутат Госдумы РФ, президент общероссийской «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» Григорий Ледков. Кроме того, всех гостей форума ожидают спартакиада национальных видов спорта, мастер-классы по декоративному искусству, фестиваль «Праздник лета – древний свет» и другие мероприятия, - сообщили в минприроды Хабаровского края.

Этнофорум продлится до 8 июня. Подробно ознакомиться с программой можно на сайте.