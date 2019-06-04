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Хабаровск вновь станет счастливым
Фестиваль «Счастливый Хабаровск», который ежегодно проходит в День рождения города, станет масштабным. С таким предложением выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В минувшие выходные творческие мастерские и арт-площадки расположились по обеим сторонам улицы Муравьева-Амурского. Организаторы предлагали прохожим поучаствовать в квестах по истории города, спортивных конкурсах, спеть караоке, поиграть в настольные игры. Для детей были устроены различные мастер-классы. Свои поделки, ювелирные украшения реализовывали более 100 мастеров декоративно-прикладного искусства. Несмотря на переменчивую погоду, фестиваль посетило более 50 тысяч хабаровчан и гостей города.
Кроме этого, для проведения фестиваля «Счастливый Хабаровск» в следующем году необходимо сделать часть улицы Муравьева-Амурского пешеходной. Этот вопрос сейчас решается в городской администрации.
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