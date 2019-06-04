Хабаровск вновь станет счастливым

Фестиваль «Счастливый Хабаровск», который ежегодно проходит в День рождения города, станет масштабным. С таким предложением выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В минувшие выходные творческие мастерские и арт-площадки расположились по обеим сторонам улицы Муравьева-Амурского. Организаторы предлагали прохожим поучаствовать в квестах по истории города, спортивных конкурсах, спеть караоке, поиграть в настольные игры. Для детей были устроены различные мастер-классы. Свои поделки, ювелирные украшения реализовывали более 100 мастеров декоративно-прикладного искусства. Несмотря на переменчивую погоду, фестиваль посетило более 50 тысяч хабаровчан и гостей города.

«Учитывая растущую популярность творческих мастерских, необходимо уже этим летом провести аналогичные мероприятия во всех районах города. Пусть они будут не такими масштабными, но, думаю, что горожанам такой формат городских праздников по душе», - отметил глава города.

Кроме этого, для проведения фестиваля «Счастливый Хабаровск» в следующем году необходимо сделать часть улицы Муравьева-Амурского пешеходной. Этот вопрос сейчас решается в городской администрации.