Мэрия Хабаровска выделила больше 100 миллионов рублей на жилье для граждан

Благоустроенные квартиры для граждан, проживающих в домах аварийного фонда, мэрия Хабаровска приобретет на аукционах. Это требование федерального закона. На покупку и представление квартир Хабаровску выделено свыше ста миллионов рублей. В этом году новоселье справят жители 8 бараков.

По условиям программы, все жильцы ветхих строений должны дать согласие на переезд. Однако, при расселении специалисты столкнулись с тем, что человек прописан в аварийном доме, по факту в нем не проживает, а его место нахождение неизвестно. Граждан, чьи фамилии указаны в списке, просят обратиться в администрацию Хабаровска, по адресу: ул.Карла Маркса, 66, каб. 131, 140 или по телефонам: 41-98-65, 41-98-69, 41-98-57.





Истомин Сергей Борисович, 1960 г.р.;





Борисов Павел Геннадьевич, 1977 г.р.;





Шкурат Людмила Леонидовна, 1954 г.р.;





Шестакова Елена Николаевна, 1975 г.р.;





Джафарова Екатерина Алексеевна, 2006 г.р.;





Скляров Михаил Михайлович, 1967 г.р.;





Кныш Александр Викторович, 1962 г.р.;





Кныш Андрей Викторович, 1965 г.р.





Ишмаев Виталий Николаевич, 1950 г.р.;





Бачурина Людмила Аполоновна, 1938 г.р.;





Усова Татьяна Сергеевна, 1973 г.р.

Программа по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до января 2017 года, рассчитана на 6 лет. На первом этапе запланировано расселение 171 человека. Новое жилье получат семьи, проживающие в Железнодорожном и Кировском районах. Всего за время действия программы в Хабаровске планируется снести более 80 бараков. Общая стоимость затрат на переселение составит свыше полутора миллиардов рублей.