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Мэрия Хабаровска выделила больше 100 миллионов рублей на жилье для граждан
Благоустроенные квартиры для граждан, проживающих в домах аварийного фонда, мэрия Хабаровска приобретет на аукционах. Это требование федерального закона. На покупку и представление квартир Хабаровску выделено свыше ста миллионов рублей. В этом году новоселье справят жители 8 бараков.
По условиям программы, все жильцы ветхих строений должны дать согласие на переезд. Однако, при расселении специалисты столкнулись с тем, что человек прописан в аварийном доме, по факту в нем не проживает, а его место нахождение неизвестно. Граждан, чьи фамилии указаны в списке, просят обратиться в администрацию Хабаровска, по адресу: ул.Карла Маркса, 66, каб. 131, 140 или по телефонам: 41-98-65, 41-98-69, 41-98-57.
Истомин Сергей Борисович, 1960 г.р.;
Борисов Павел Геннадьевич, 1977 г.р.;
Шкурат Людмила Леонидовна, 1954 г.р.;
Шестакова Елена Николаевна, 1975 г.р.;
Джафарова Екатерина Алексеевна, 2006 г.р.;
Скляров Михаил Михайлович, 1967 г.р.;
Кныш Александр Викторович, 1962 г.р.;
Кныш Андрей Викторович, 1965 г.р.
Ишмаев Виталий Николаевич, 1950 г.р.;
Бачурина Людмила Аполоновна, 1938 г.р.;
Усова Татьяна Сергеевна, 1973 г.р.
Программа по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до января 2017 года, рассчитана на 6 лет. На первом этапе запланировано расселение 171 человека. Новое жилье получат семьи, проживающие в Железнодорожном и Кировском районах. Всего за время действия программы в Хабаровске планируется снести более 80 бараков. Общая стоимость затрат на переселение составит свыше полутора миллиардов рублей.
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