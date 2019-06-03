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Сироты собрались ночевать у правительства Хабаровского края
Пятнадцать выпускников детских домов объявили голодовку на площади имени Ленина. По их словам, сделали они это сразу после встречи с губернатором Сергеем Фургалом.
Номера в очереди на получение гарантированных государством квартир у собравшихся под сенью «белого дома» - от 72-го до 2590-го. Алена Бойко, к примеру, ждет жилья уже двенадцать лет. При этом многие пожаловались на то, что право оказаться в очереди (!) на квартиру пришлось отстаивать в суде, поскольку работники детских домов самоустранились.
Кроме главы региона, сегодня с сиротами пообщались и.о. зампреда правительства по социальным вопросам Александр Федосов и зампред правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владимир Хлапов.
На вопрос последнего, что голодающим нужно прямо сейчас, ответили просто и по делу:
Со своей стороны представители регионального правительства пообещали, что ориентировочно 14-15 июня участников акции протеста пригласят на очередную встречу, во время которой смогут обрисовать некие перспективы обретения квадратных метров. Сейчас своей очереди в крае ждут более 3 тысяч детей-сирот, достигших совершеннолетия.
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