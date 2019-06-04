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В правительстве Хабаровского края пройдет «Роуд-шоу»
В министерстве строительства края состоится презентация проектов государственного краевого заказа. В так называемом «роуд-шоу» смогут участвовать представители подрядных организаций, которым расскажут о технических особенностях участия в конкурсе.
По информации пресс-службы правительства региона, в этот раз речь пойдет о двух социальных объектах. Это строительство в Хабаровске палатного корпуса противотуберкулезного диспансера (ориентировочная стоимость работ около 1 млрд рублей) и возведение пристройки к средней школе в селе Бриакан. В новом здании планируется разместить спортивный и актовый зал, учебные мастерские (ориентировочная стоимость работ – 103,4 млн рублей).
Мероприятие состоится 4 июня, в 15.00 в актовом зале регионального минстроя по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, каб. 507. По вопросам участия необходимо обращаться по телефону: 75 40 57.
Планируется, что закупочные процедуры займут около двух месяцев. После этого подрядчики, победившие в конкурсах, смогут приступить к работам. Общестроительные работы ориентировочно должны стартовать в начале августа.
Напомним, что ранее аналогичное мероприятие в краевом минстрое прошло в середине марта. Тогда застройщикам представили два проекта: IV этап реконструкции краевой набережной и строительство единого комплекса гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре.
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