В правительстве Хабаровского края пройдет «Роуд-шоу»

В министерстве строительства края состоится презентация проектов государственного краевого заказа. В так называемом «роуд-шоу» смогут участвовать представители подрядных организаций, которым расскажут о технических особенностях участия в конкурсе.

- «Роуд-шоу» - необходимая процедура, чтобы обеспечить конкурентную среду. Об этом мы заранее оповещаем застройщиков и представителей саморегулируемых организаций в области строительства. Это позволит им оценить свои силы, лучше подготовиться к конкурсу, собрать необходимую документацию, - отметил начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя Алексей Дубов.

По информации пресс-службы правительства региона, в этот раз речь пойдет о двух социальных объектах. Это строительство в Хабаровске палатного корпуса противотуберкулезного диспансера (ориентировочная стоимость работ около 1 млрд рублей) и возведение пристройки к средней школе в селе Бриакан. В новом здании планируется разместить спортивный и актовый зал, учебные мастерские (ориентировочная стоимость работ – 103,4 млн рублей).

Мероприятие состоится 4 июня, в 15.00 в актовом зале регионального минстроя по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, каб. 507. По вопросам участия необходимо обращаться по телефону: 75 40 57.

Планируется, что закупочные процедуры займут около двух месяцев. После этого подрядчики, победившие в конкурсах, смогут приступить к работам. Общестроительные работы ориентировочно должны стартовать в начале августа.

Напомним, что ранее аналогичное мероприятие в краевом минстрое прошло в середине марта. Тогда застройщикам представили два проекта: IV этап реконструкции краевой набережной и строительство единого комплекса гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре.



