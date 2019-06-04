У дачников Комсомольска-на-Амуре будут скупать их продукцию

Дачникам Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района предложили сдавать осенью излишки своей продукции на овощебазу.

«Мы можем организовать прием овощей на территории садоводческих товариществ. У нас есть свой автопарк, так что мы готовы приехать: составим график, чтобы охватить максимальное количество обществ», - рассказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.

По словам дачников, у них есть потребность в реализации излишков своей продукции. Для этого некоторые из них занимают места на стихийных рынках, другие пытаются реализовать продукцию через своих знакомых и родственников.

Дачники посетовали, что нет единой площадки, где бы они могли продавать выращенные овощи по приемлемой цене. К тому же у многих встает вопрос с вывозом продукции со своих дачных участков, так что предложение об организации выездной скупки оказалось весьма актуальным. По мнению садоводов-любителей осталось лишь решить вопрос с закупочной ценой.

«Цену в большей части сформирует рынок. Но мы понимаем, что цена дачной продукции должны быть выше, чем у привозной. Мы к этому готовы, так как осуществляем поставки в детские учебные учреждения и исходим из того, что дачная продукция полезнее и выращивается без применения химикатов», - отметил Максим Аликин.

Напомним, что в Хабаровском крае ранее уже была предпринята попытка организации своего рода заготконтор. Для этого в 2015 году был создан краевой сельскохозяйственный фонд, на базе которого по всему краю должны были появиться центры закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции. На эти цели за четыре года из краевого бюджета было выделено 400 миллионов рублей, однако это не помогло справиться с поставленной задачей.