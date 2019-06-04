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У дачников Комсомольска-на-Амуре будут скупать их продукцию
Дачникам Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района предложили сдавать осенью излишки своей продукции на овощебазу.
По словам дачников, у них есть потребность в реализации излишков своей продукции. Для этого некоторые из них занимают места на стихийных рынках, другие пытаются реализовать продукцию через своих знакомых и родственников.
Дачники посетовали, что нет единой площадки, где бы они могли продавать выращенные овощи по приемлемой цене. К тому же у многих встает вопрос с вывозом продукции со своих дачных участков, так что предложение об организации выездной скупки оказалось весьма актуальным. По мнению садоводов-любителей осталось лишь решить вопрос с закупочной ценой.
Напомним, что в Хабаровском крае ранее уже была предпринята попытка организации своего рода заготконтор. Для этого в 2015 году был создан краевой сельскохозяйственный фонд, на базе которого по всему краю должны были появиться центры закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции. На эти цели за четыре года из краевого бюджета было выделено 400 миллионов рублей, однако это не помогло справиться с поставленной задачей.
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