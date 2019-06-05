Впервые на форуме «Амур» пройдет культурная смена

Многофункциональный центр активной молодежи «Город Юности» готовится к приему участников и экспертов молодежного образовательного форума «Амур». 6 июня здесь стартует первая смена «Культурный максимум», которая объединит более 200 молодых деятелей искусств из 15 регионов страны. Свое участие подтвердили ребята из Москвы, Иркутска, Краснодара, Рязани, Екатеринбурга, Тулы, а также городов Дальнего Востока. Помогать организаторам мероприятия будут 40 волонтеров.

Первая смена посвящена Году театра в России. Для молодых артистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов организуют мастер-классы, дискуссионные площадки и интенсивы. Экспертами «Культурного максимума» выступят художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин, руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов, мастер балетной фотографии Дарья Волкова, актер российского театра и кино Владимир Моташнев и другие.

- Форум «Амур – 2019», это не только новая площадка, но и новый формат, и новые подходы к работе с участниками. Смену, на которую съезжаются ребята, реализующие именно свой творческий потенциал, мы проводим впервые. Мы рады, что молодые таланты со всей страны так активно откликнулись на наше предложение принять участие в «Культурном максимуме». Вместе с экспертами ребята смогут проанализировать свои проекты, найти интересные и необычные векторы своего дальнейшего развития и, таким образом, получить мощный импульс для новых творческих свершений. За каждым участником будет закреплен «куратор» из числа наставников, который будет сопровождать своих «учеников» и их проекты в течение года, - отметил председатель комитета Евгений Демин.

Он также подчеркнул, что за несколько лет проведения образовательной площадки, молодежный форум «Амур» заработал себе имя. На него с удовольствием едут и эксперты, и волонтеры, и участники со всей страны. Как сообщает пресс-служба правительства региона, первая смена продлится до 12 июня. Итогом «Культурного максимума» станет краевой фестиваль «Молодежь-на-Амуре», приуроченный ко Дню России и дню рождения Комсомольска-на-Амуре.