Хабаровский край готовится к переписи населения

В регионе идет подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года. По данным Хабаровскстата, на сегодняшний день в поселениях проводится адресная инвентаризация. До 1 августа администрациям муниципалитетов необходимо привести в порядок названия улиц и нумерацию домов. После чего будут сформированы списки домов.

Перепись населения в крае пройдет с 1 по 27 октября 2020 года. За это время переписчикам предстоит собрать данные обо всех, проживающих на территории региона людях. При этом, как уточнили в Хабаровскстате, население будут учитывать без привязки к месту регистрации – по фактическому месту жительства.

С июня по сентябрь 2020 года будет организован учет населения, проживающего в труднодоступных районах края. В список вошли 82 населенных пункта восьми муниципальных районов. В их числе Нелькан, Арка, Лазарев, Маго, Иня, Софийск, Аян, Бриакан, Херпучи, Тугур, Удское, Мариинское, Тыр, Кукан, Новокуровка, Победа, Улика-Национальное и другие.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, собирать данные будет переписной персонал. Всего планируется привлечь около 3500 человек. При этом на одного специалиста будет приходиться в среднем 550 человек. Также к сбору данных будут привлечены сотрудники «Почты России» и МФЦ. Кроме того, любой житель края сможет самостоятельно пройти анкетирование посредством портала госуслуг. В 2018 году этот метод был опробован. Тогда, во время пробной Всероссийской интернет-переписи, приняли участие 0,78 % жителей края. По стране средний показатель составил 0,8 %.

- В этот раз для сбора сведений о населении помимо бумажных переписных листов будут использоваться планшетные компьютеры и смартфоны. Внедрение цифровых технологий позволит существенно повысить скорость сбора и обработки информации о населении, снизить нагрузку на переписчиков, а, следовательно, и расходы на оплату их труда, - сообщил руководитель Хабаровскстата Сергей Позолотин.

Всероссийская перепись населения в 2020 году будет проведена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 4 ноября 2017 года. Согласно Федеральному закону № 8-ФЗ от 25.01.2002 учет населения проводится не реже чем один раз в десять лет. В последний раз в Хабаровском крае население учитывали в 2010 году.