Артисты Дальнего Востока попробуют свои силы во Всероссийском конкурсе

6-9 июня в Хабаровске пройдет II межрегиональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции». В нем примет участие 31 коллектив из Хабаровского, Приморского, Забайкальского и Камчатского краев, Республик Бурятия и (Саха) Якутия, Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области. Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Культура».

Конкурс пройдет на площадке Хабаровского краевого театра драмы в четырех номинациях: «Коллектив народной песни», «Коллектив народной музыки», «Фольклор» и «Народный танец». Церемония открытия состоится 7 июня в 14.00.

В рамках отборочного этапа фестиваля пройдут конкурсные просмотры творческих коллективов, концерты в учебных заведениях города, мастер-классы и выставка работ декоративно-прикладного искусства. Современное состояние традиционной культуры народов Дальнего Востока обсудят на круглом столе, который позволит оценить и спланировать работу, направленную на сохранение единого культурного пространства страны.

Мастерство участников будет оценивать жюри, в состав которого вошли председатель Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, директор Государственного Российского Дома народного творчества им. Поленова Тамара Пуртова, директор Московского государственного академического театра танца «Гжель» Марина Куклина. Председатель жюри - художественный руководитель Государственного оркестра Главы Республики Алтай, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Кончев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, итоги будут подведены во время гала-концерта 9 июня в 17.00. Лауреатам отборочного этапа будут вручены гранты по два миллиона рублей и рекомендации к участию в заключительном этапе фестиваля в Москве.

Отметим, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Творческие люди» с целью сохранения и развитие нематериального национального культурного наследия народов станы. В 2020 году он пройдет в конкурсной номинации «Культура - это мы!». В нем смогут принять участие театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры и духовые оркестры.