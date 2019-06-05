Хабаровчане отпраздновали день рождения Бродского в краевом Театре драмы

Его можно не любить, можно даже ненавидеть, но невозможно отрицать его гениальность. Как и невозможно отрицать то, что его стихотворения - в «золотом фонде» русской поэзии. Лауреат Нобелевской премии в области литературы Иосиф Бродский. Хабаровчане, понимающие толк в стихах и любящие творчество Бродского, собрались в его день рождения в малом зале, на экспериментальной сцене краевого Театра драмы.

Поэтическая композиция называлась «Неужели не я». Этот перформанс на стихи Иосифа Бродского - проект актрисы хабаровского краевого Театра драмы Анастасии Зарецкой. Он был впервые представлен хабаровской публике в рамках фестиваля союза театральных деятелей «Год театра - жизнь театра».

Неужели не я, освещенный тремя фонарями,

Столько лет в темноте по осколкам бежал пустырями,

И сиянье небес у подъемного крана клубилось?

Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит, безымянный, прекрасный, всесильный.

Над отчизной горит, разливается свет темно-синий,

А в глазах у борзых мельтешат фонари - по цветочку,

Кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук, значит, зря мы просили прощенья

У своих мертвецов. Значит, нет для зимы возвращенья.

Остается одно: по земле проходить бестревожно.

Невозможно отстать. Обгонять - только это возможно.

В последнее время совершенно неожиданно становится актуальным художественное чтение. Видимо, соскучились хабаровчане по человеческой речи, по настоящей литературе. А может, это просто повод побыть в компании нормальных людей, не отягощенных советским дурновкусием с глагольными рифмами, примитивно-частушечной ритмикой и убогой, понятной, видимо, даже шимпанзе образностью.



А тут – Бродский, сложный, космический, с одной стороны, с другой - почти по-пушкински либидозный, невероятно мускулинный… Хотя, слушая Анастасию Зарецкую, в голове вертелась мысль, что в любом поэте есть много женского, да и поэзия – не война, лицо у нее все-таки женское. Поглядел на зрителей: в зале гораздо больше женщин…

Поздравляю себя с этой ранней находкой, с тобою,

Поздравляю себя с удивительно горькой судьбою,

С этой вечной рекой, с этим небом в прекрасных осинах,

С описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов.

Слава Богу, чужой. Никого я здесь не обвиняю.

Никого не узнать. Я иду, тороплюсь, обгоняю.

Как легко мне теперь, оттого, что ни с кем не расстался.

Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Не жилец этих мест, не мертвец, а какой-то посредник,

Совершенно один, ты кричишь о себе напоследок:

Никого не узнал, обознался, забыл, обманулся,

Слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

…Эта ломанная строка у Бродского заставляет замирать дыхание, если, конечно, найти правильный ключик к звучанию поэзии. Его творчество метафизично, это микрокосмос, где уживается Бог и черт, вера и атеизм, целомудрие и цинизм. А еще непредсказуемость в звукописи, непредсказуемость в аллитерациях…



Все получилось у Анастасии Зарецкой и Василия Казанцева. Как говорят, на одном дыхании. Хочется добавить - общим с теми людьми, кто пришел на Бродского.

- Мало, - говорили люди, – нам бы чуть подольше, сидели бы еще и слушали, слушали, слушали!

- Хорошего помаленьку, - отшучивались артисты. Они были еще на взводе, но уже уставшие, и слова становились вся тяжелее, еще чуть-чуть и кирпичи кирпичами.

- Зачем Бродский сегодня? Многие хабаровчанки, например, любят Асадова…

- В Хабаровске любят Асадова? - чуть ли не по слогам переспросила Анастасия Зарецкая. – Этого я не знала!

После паузы и «страшных» глаз актриса продолжила:

- Что касается проекта, это моя самостоятельная работа, мое личное высказывание. Говорят, что Бродский - мужской поэт. Но мне он близок. Да и не только мне. Например, его поет Сурганова. Я подумала, а почему бы при помощи лирики этого поэта не выразить то, что у меня горит, кипит, то, что я хочу сказать людям, то, чем я болею. У любого творческого человека бывают кризисные периоды, время переосмысления. Бродский помог мне об этом рассказать, это выразить. Этот поэт невероятно многогранен, в композиции была всего лишь капля из его творчества.

…Мир останется лживым,

мир останется вечным,

может быть, постижимым,

но все-таки бесконечным.

И, значит, не будет толка

от веры в себя да в Бога. …

И значит, остались только иллюзия и дорога.

И быть над землей закатам,

и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.

Одобрить ее поэтам, - пел Василий Казанцев.

- Когда я узнал о готовящемся проекте, первым делом написал песню на стихотворение «Пилигримы». Вторая песня - «Разговор с костром». О том, что буду читать, и не думал. Когда мы начали репетировать, понял, что не хватает конфликта, и предложил найти какие-нибудь «антагонизмы» внутри текстов. В итоге я - некий скептик, обломщик пафоса. Когда Анастасия начинает выходить на пафос, на какую-то поэзию, появлюсь я: «Да все этот фигня, зачем всем этим заниматься?». Я попытался стихотворения Бродского сделать своими и просто сказал то, о чем думаю…

Но переживи миг.

И переживи век.

Переживи крик.

Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех.

А потом, когда все закончилось, вспомнилось: заседание суда Дзержинского района города Ленинграда. 18 февраля 1964 г. Судья – Савельева:

- Чем вы занимаетесь?

- Я поэт, поэт-переводчик.

- А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

- Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?

Где теперь эта Савельева? Наверняка давно уже сгнила на каком-нибудь кладбище. Может быть, и не вспоминал бы ее, как и тех, кто писал на него доносы, кто отрицал его поэзию, обыкновенные советские люди, если бы не Бродский…

В итоге российская литература обогатилась гениальной поэзией, мы же гения профукали…

Роберт Сильвестр писал о Бродском: "В отличие от поэтов старшего поколения, созревших в то время, когда в России процветала высокая поэтическая культура, Бродский, родившийся в 1940 году, рос в период, когда русская поэзия находилась в состоянии хронического упадка, и вследствие этого вынужден был прокладывать свой собственный путь".

Он проложил свой путь. А мы? Сумеем ли мы хотя бы нащупать его? Услышим ли гения Бродского? Переживем ли?





Юрий Рязинкин