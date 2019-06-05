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Школьники Хабаровского края сдали ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Сегодня, 5 июня, выпускники написали Единый государственный экзамен по физике, а также английский и китайский языки. ЕГЭ по физике выбрали 1485 человек (22,9%). Английский язык сдали 758 (11,7%).
Результаты станут известны через две недели. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с ними можно будет ознакомиться в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ.
10 июня выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию - это самый популярный экзамен по выбору. Его напишут 3845 школьников (59,3%).
Всего в Хабаровском крае в этом году итоговую аттестацию проходят 5918 одиннадцатиклассников. Первые экзамены, по литературе и географии, они сдали 27 мая. Для тех, чьи результаты будут неудовлетворительными определены резервные сроки на повторную сдачу.
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