Хабаровчане получат доступ к документам русских эмигрантов в Китае

23 июня архивисты Хабаровского края отправятся в исследовательскую экспедицию в Харбин. В течение недели они будут изучать документы о русских эмигрантах. Это одно из ключевых направлений взаимодействия архивных служб России и Китая.

Во время экспедиции специалисты получат доступ к документам русских эмигрантов, проживающих в Китае. Это более 20 тысяч неупорядоченных дел. В краевом государственном архиве находится на хранении фонд «Бюро российских эмигрантов», который уже содержит более 55 тысяч дел.

- На сегодняшний день представители китайской стороны в полной мере изучили интересующие их документы в архиве Хабаровского края. Вместе с тем, хабаровские архивисты доступа к документам российских эмигрантов в Харбине полностью не имели. С 23 по 28 июня наша делегация посетит Харбинский архив, где отберут для копирования документы так называемой «Харбинской Россики», - рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края Ольга Завьялова.

Она также отметила, что вопрос о доступе хабаровских специалистов к документам русской эмиграции, хранящимся в архивах китайской провинции Хэйлунцзян, неоднократно обсуждался на разных уровнях. Как сообщает пресс-служба правительства региона, договорённости удалось достичь осенью 2018 года во время визита в Хабаровск начальника Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа.