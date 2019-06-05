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Хабаровчане получат доступ к документам русских эмигрантов в Китае
23 июня архивисты Хабаровского края отправятся в исследовательскую экспедицию в Харбин. В течение недели они будут изучать документы о русских эмигрантах. Это одно из ключевых направлений взаимодействия архивных служб России и Китая.
Во время экспедиции специалисты получат доступ к документам русских эмигрантов, проживающих в Китае. Это более 20 тысяч неупорядоченных дел. В краевом государственном архиве находится на хранении фонд «Бюро российских эмигрантов», который уже содержит более 55 тысяч дел.
Она также отметила, что вопрос о доступе хабаровских специалистов к документам русской эмиграции, хранящимся в архивах китайской провинции Хэйлунцзян, неоднократно обсуждался на разных уровнях. Как сообщает пресс-служба правительства региона, договорённости удалось достичь осенью 2018 года во время визита в Хабаровск начальника Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа.
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