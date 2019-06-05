Транспортная карта в Хабаровском крае: придется еще подождать

Ввод в обращение нового социального девайса натолкнулся на неожиданные препятствия. Если еще месяц назад казалось, что все идет по плану и выбранная региональным минсоцзащиты компания – разработчик необходимого программного обеспечения поступательно готовит переход на новую систему оплаты поездок в общественном транспорте, то к 1 июня стало понятно, что казавшаяся стройной схема дает сбой.

Напомним, что соответствующий закон был принят Законодательной думой Хабаровского края еще в сентябре 2018 г. Предполагалось, что с помощью социальной транспортной карты смогут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и на пригородном транспорте (включая «дачные» теплоходы) граждане льготных категорий, в т.ч. пенсионеры и школьники из многодетных семей. Одновременно размер ежемесячной компенсации на проезд в общественным транспорте для пенсионеров был увеличен вдвое, до 720 рублей.

Избранный 23 сентября 2018 года губернатор Сергей Фургал заявил, что выполнит намерения своего предшественника, однако на это потребовались не только дополнительные средства краевого бюджета в размере около 3 млрд рублей, но и время.

Весной 2019 года краевое министерство социальной защиты населения провело конкурс, в результате которого победителем стала компания из Москвы – ООО ППБ «Новое поколение» (зарегистрирована три года назад, штатная численность 2 человека).

Ближе к дате, с которой транспортная карта должна была быть запущена в обращение в пилотном режиме на территории Хабаровска, в региональных СМИ начали транслироваться противоречивые сведения. Одни утверждали, что выбранный подрядчик не готов к переходу на эксплуатацию системы социальных транспортных карт, другие – что палки в колеса вставляет мэрия Хабаровска, третьи апеллировали к «капризным» перевозчикам, а четвертые ссылались на мнение экспертов из банковской сферы, утверждавших, что предлагаемая система не обеспечивает безопасности персональных данных потенциальных пользователей карты.

- Мы перевозим людей в комфортабельных автобусах, которые приобрели за собственные средства. Нам важно, чтобы социальная программа была реализована на картах "Мир" и работа велась с живыми деньгами. И любой перевозчик мог бы обслужить ее на своем оборудовании. Это не субсидия, а выпадающие доходы. Нет гарантии, что переведут их в указанные сроки. Так еще и отчетность с нас требуют огромную. Нельзя использовать перевозчиков, как баранов. Сейчас условия кабальные, - говорила на совещании в конце мая исполнительный директор ассоциации "Независимый союз пассажирских перевозчиков" Елена Шадуя.

Но в краевом минсоцзащиты эту позицию интерпретировали по-своему.

- Перевозчики сперва попросили один валидатор, и мы включили условие об интеграции в договор. Потом было требование выдавать деньги за субсидируемых пассажиров не раз в месяц, а чаще, поэтому сделали три раза. Но теперь они хотят ежедневно получать выплаты, - объясняла затягивание внедрения социальной транспортной карты министр соцзащиты Хабаровского края Светлана Петухова.

Эксперты при этом назвали конкретные проблемы с внедрением программного обеспечения ООО ППБ «Новое поколение».

- В салонах общественного транспорта за счет инвестиций Сбербанка в прошлом году установлены валидаторы последнего поколения. В каждом из них работает процессор, который считывает, накапливает и передает информацию о совершенных транзакциях. Процесс обработки данных занимает 0,7 секунды. За это время происходит обмен между валидатором и информационной системой банка. В итоге фиксируется номер маршрута, борт транспортного средства и уплаченная сумма. В случае интеграции модуля компании «Новое поколение» на валидаторы время транзакции увеличится до 40 секунд. Это связано с тем, что устройству придется переключиться с одной базы данных на другую, что может парализовать систему расчетов в транспорте, - уточнили в администрации Хабаровска.

В связи с тем, что перевозчики отказались подписывать договоры на предложенных условиях, введение проекта было отложено до 1 сентября 2019 года. С 1 октября он должен начать работать в Комсомольске-на-Амуре и других районах края. Пока воспользоваться картой можно в Хабаровском районе на пригородных маршрутах №№ 102, 102Э, 104, 108, 109, 110, 111У, 112, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 128 и 129.

По информации краевого минсоцзащиты, с 1 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период, во время которого граждане смогут пользоваться социальной транспортной картой на особых условиях. Принято соответствующее постановление (постановление Правительства края от 31.05.2019 № 218-пр):

- региональные льготники (реабилитированные лица, труженики тыла, ветераны труда), а также граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины – 60 лет) и школьники из многодетных семей смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 1 000 рублей ежемесячно на пригородном транспорте, а также в переходный период им будет дополнительно предоставляться социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты.

- федеральные льготники (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп) смогут совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 300 рублей ежемесячно на пригородном транспорте. В случае, если граждане до конца месяца не используют в полном объеме 300 рублей, оставшиеся денежные средства переносятся на следующий месяц.

Уточняется, что условия переходного периода распространяются на тех граждан, которые обратились за получением социальной транспортной карты. Таких в крае на данный момент более 8 тысяч человек.