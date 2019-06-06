Летний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» пройдет в Хабаровске в 26-й раз. Участниками соревнований станут более 1600 жителей края. За медали с 14 по 16 июня будут бороться работники предприятий и учреждений края, представители краевых организаций профсоюзов. Традиционно, главный приз фестиваля – автомобиль будет разыгран среди семейных команд.

Команды предприятий и организаций будут состязаться в 11 видах спорта – волейболе, дартсе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, плавании, гиревом спорте, армрестлинге, перетягивании каната и легкоатлетической эстафете. Плавание и армрестлинг были в включены в программу состязаний впервые.

В соревновании семей добавилось прохождение туристической полосы препятствий. Всего же им предстоит многоборье из пяти видов спорта: дартса, легкой атлетики, настольного тенниса, плавания и полосы препятствий.

Соревнования по волейболу будут проходить в универсальном краевом спорткомплексе и СК «Авангард». Также в УКСК 15 июня с 11 часов пройдут состязания по нормативам комплекса ГТО. Игры по баскетболу пройдут в Дальневосточной академии физической культуры, по мини-футболу – на полях стадиона «Энергия». Спортивная школа «Феникс» примет состязания по дартсу и настольному теннису. Шахматисты разыграют медали в детско-юношеском центре «Возрождение» а пловцы выявят сильнейших в бассейне «Дельфин».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на территории стадиона им. Ленина пройдут соревнования по армрестлингу и гиревому спорту, а на стадионе «Юность» будут выявлены лучшие в легкоатлетической эстафете, перетягивании каната и туристической полосе препятствий. Торжественное награждение победителей и призёров пройдет 16 июня в 17.00 в универсальном краевом спортивном комплексе.

Напомним, краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» проводится с 1993 года. Соревнования проходят дважды в год – зимой и летом.