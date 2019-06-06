Современный тепличный комплекс по выращиванию огурцов построят в Хабаровске

На площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск» новый резидент планирует построить современный тепличный комплекс по круглогодичному производству огурцов в защищенном грунте. Соответствующее соглашение АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало с ООО «Тепличный комплекс «Приамурье». Общая стоимость проекта оценивается в 900 млн рублей. Инвестор создаст на предприятии 38 рабочих мест.

Площадь нового тепличного комплекса составит четыре гектара. В первоочередных планах – наладить выращивание огурцов на протяжении всего года. При этом будут применены современные высокопродуктивные и экологически безопасные технологии, позволяющие достигать высокой урожайности - 4,5 тысячи тонн продукции в год. Резидент намерен использовать лучшие сорта и гибриды, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ. Первый урожай планируется получить в первом квартале 2021 года.

- При реализации инвестиционного проекта в Хабаровском крае мы используем опыт наших специалистов, осуществивших подобные планы на Сахалине. Там это позволило достигнуть 100% уровня обеспеченности населения области овощной продукцией, - отметил генеральный директор ООО «Тепличный комплекс «Приамурье» Павел Бутков.

Вместе с тем, жители Хабаровского края уже хорошо знакомы с продукцией фермера. Крестьянско-фермерское хозяйство, которое ведет его сын, производит зеленые культуры под торговой маркой «Много лета». Предприятие развивается с 2013 года. За это время введены в эксплуатацию пять очередей теплиц в пригороде Хабаровска.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас там выращивается до 15 видов зелени: рукола, петрушка, мята, базилик, кориандр (кинза), укроп, сельдерей, салаты Фрилис, Виктория, Саланова, Монгольт, японские травы. Свою продукцию предприятие реализует в краевой столице через крупные торговые сети, а также доставляет по договорам в торговые организации других городов: Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Находка, Фокино, Николаевск-на-Амуре, Чегдомын.

Напомним, в настоящее время на площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск» реализуются проекты с общим объемом инвестиций около 12,5 млрд рублей Основная специализация – пищевое, промышленное производство, логистика, производство строительных материалов, сельское хозяйство, машиностроение.