Новости
Современный тепличный комплекс по выращиванию огурцов построят в Хабаровске
На площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск» новый резидент планирует построить современный тепличный комплекс по круглогодичному производству огурцов в защищенном грунте. Соответствующее соглашение АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало с ООО «Тепличный комплекс «Приамурье». Общая стоимость проекта оценивается в 900 млн рублей. Инвестор создаст на предприятии 38 рабочих мест.
Площадь нового тепличного комплекса составит четыре гектара. В первоочередных планах – наладить выращивание огурцов на протяжении всего года. При этом будут применены современные высокопродуктивные и экологически безопасные технологии, позволяющие достигать высокой урожайности - 4,5 тысячи тонн продукции в год. Резидент намерен использовать лучшие сорта и гибриды, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ. Первый урожай планируется получить в первом квартале 2021 года.
Вместе с тем, жители Хабаровского края уже хорошо знакомы с продукцией фермера. Крестьянско-фермерское хозяйство, которое ведет его сын, производит зеленые культуры под торговой маркой «Много лета». Предприятие развивается с 2013 года. За это время введены в эксплуатацию пять очередей теплиц в пригороде Хабаровска.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас там выращивается до 15 видов зелени: рукола, петрушка, мята, базилик, кориандр (кинза), укроп, сельдерей, салаты Фрилис, Виктория, Саланова, Монгольт, японские травы. Свою продукцию предприятие реализует в краевой столице через крупные торговые сети, а также доставляет по договорам в торговые организации других городов: Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Находка, Фокино, Николаевск-на-Амуре, Чегдомын.
Напомним, в настоящее время на площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск» реализуются проекты с общим объемом инвестиций около 12,5 млрд рублей Основная специализация – пищевое, промышленное производство, логистика, производство строительных материалов, сельское хозяйство, машиностроение.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 568
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 834
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 528
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 962
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136