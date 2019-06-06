Хабаровские дорожники принялись за работу по всему городу

Фрезы, асфальтоукладчики и катки разной мощности выдвинулись на улицы краевого центра. В этом году в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли 34 объекта. Погода благоприятствует дорожным бригадам. На улице Бондаря рабочие сняли пришедшую в негодность асфальтовую одежду и теперь с помощью легких и тяжелых катков выравнивают новое покрытие. Толщина свежеуложенного асфальтобетона в уплотненном виде, согласно ГОСТу, должна составлять 5 сантиметров.

«В день ремонтируем по 300 метров дороги. Сейчас, когда погода установилась, можем укладывать по 400- 500 тонн асфальтобетонной смеси. Работаем весь световой день без выходных»,- рассказывает мастер участка МУП «Дорожник» Николай Верещагин.

В ремонтной кампании участвуют четыре подрядные организации. Сейчас рабочие восстанавливают твердое покрытие на улицах Джамбула, Серышева, Тихоокеанской, Волочаевской, трудятся они и в переулке Кадровом.

«По условиям федеральной программы, все работы по ремонту дорог в городе мы должны завершить до 20 октября. Будем стараться «переодеть» улицы раньше этого срока. В нормативное состояние уже приведен переулок имени Якова Дьяченко»,- рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.

На реконструкцию в Хабаровске закрыты улицы Запарина, Выборгская и участок Краснореченской. Открыть по ним по автомобильное движение также планируется осенью этого года.