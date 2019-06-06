Новости
Хабаровские дорожники принялись за работу по всему городу
Фрезы, асфальтоукладчики и катки разной мощности выдвинулись на улицы краевого центра. В этом году в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли 34 объекта. Погода благоприятствует дорожным бригадам. На улице Бондаря рабочие сняли пришедшую в негодность асфальтовую одежду и теперь с помощью легких и тяжелых катков выравнивают новое покрытие. Толщина свежеуложенного асфальтобетона в уплотненном виде, согласно ГОСТу, должна составлять 5 сантиметров.
В ремонтной кампании участвуют четыре подрядные организации. Сейчас рабочие восстанавливают твердое покрытие на улицах Джамбула, Серышева, Тихоокеанской, Волочаевской, трудятся они и в переулке Кадровом.
На реконструкцию в Хабаровске закрыты улицы Запарина, Выборгская и участок Краснореченской. Открыть по ним по автомобильное движение также планируется осенью этого года.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 568
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 834
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 528
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 962
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136