В хабаровскую IT-компанию инвестируют миллионы

Хабаровская компания «Hotlead» получит 75 миллионов рублей на развитие. Инвестировать более 1 миллиона долларов США (по курсу ЦБ на сегодня) в IT-компанию намерен Дальневосточный фонд высоких технологий. Деньги планируется направить в развитие технологий и масштабирование бизнеса через выход на новые рынки сбыта. Отметим, что «Hotlead», чьи головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, станет первой инвестицией фонда.

Деньги будут предоставлены телекоммуникационной компании в виде конвертируемого займа. Фонд станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40-49,9% в зависимости от финансовых показателей компании. Еще около 5% «Hotlead» получит фонд Skolkovo Ventures, который является консультантом разработчика. Сделку планируется завершить в течение месяца.

Компания «Hotlead» - это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной АТС, CRM-системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Фирма входит в IT-кластер фонда «Сколково» и уже имеет опыт работы не только на российском, но и на международном рынке. Так, в Южной Корее, компания сотрудничает с крупнейшими клиниками.

- Задача фонда - построить на Дальнем Востоке инновационную экосистему через развитие региональных чемпионов. Необходимо создать критическую массу технологических компаний в регионе, которая бы запустила цепную реакцию для возникновения здесь инновационных проектов. В «Hotlead» мы видим потенциал, чтобы стать таким региональным чемпионом и игроком федерального масштаба, - отметил генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, РОСНАНО и Российской венчурной компанией по поручению Президента Владимира Путина. Его цель – финансирование и поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке.