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В хабаровскую IT-компанию инвестируют миллионы
Хабаровская компания «Hotlead» получит 75 миллионов рублей на развитие. Инвестировать более 1 миллиона долларов США (по курсу ЦБ на сегодня) в IT-компанию намерен Дальневосточный фонд высоких технологий. Деньги планируется направить в развитие технологий и масштабирование бизнеса через выход на новые рынки сбыта. Отметим, что «Hotlead», чьи головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, станет первой инвестицией фонда.
Деньги будут предоставлены телекоммуникационной компании в виде конвертируемого займа. Фонд станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40-49,9% в зависимости от финансовых показателей компании. Еще около 5% «Hotlead» получит фонд Skolkovo Ventures, который является консультантом разработчика. Сделку планируется завершить в течение месяца.
Компания «Hotlead» - это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной АТС, CRM-системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Фирма входит в IT-кластер фонда «Сколково» и уже имеет опыт работы не только на российском, но и на международном рынке. Так, в Южной Корее, компания сотрудничает с крупнейшими клиниками.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, РОСНАНО и Российской венчурной компанией по поручению Президента Владимира Путина. Его цель – финансирование и поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке.
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