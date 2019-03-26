Арбитражный суд оценит законность решения комитета по информполитике Хабаровского края

Сегодня завершился этап предварительных судебных слушаний по иску издателя газеты «МД XXI век» к комитету по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.

Предметом разбирательства в арбитражном суде Хабаровского края стали результаты конкурса по распределению субсидий между средствами массовой информации региона, прошедшего в марте 2019 года.

Чтобы получить полную картину, суд неоднократно выступал с требованием к комитету по информполитике о предоставлении списка участников конкурсной комиссии и материалов, на основании которых комиссия определила редакции, достойные получения субсидии за счет средств регионального бюджета.

Оказалось, что в составе конкурсной комиссии из тринадцати человек семеро - чиновники правительства края: - председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края Губина Анна Борисовна;

- советник губернатора края по вопросам информационной политике Синяговский Захар Олегович;

- заместитель председателя комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края Куля Леся Сергеевна;

- и.о. начальника отдела финансового обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края Курманова Наталья Владимировна;

- заместитель председателя комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края Святенький Алексей Владимирович;

- зам. председателя комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства края Семыкин Роман Сергеевич;

- председатель комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Слонский Евгений Станиславович.

- Меня саму удивили результаты конкурса, даже с некоторым сожалением отнеслась к этому. В конкурсную комиссию входит много общественников, они и приняли такое решение, - говорила Анна Губина, оказавшаяся председателем конкурсной комиссии, корреспондентам портала ДВХаб

А вот редакцию «МД XXI век» удивило, что на данный момент, представив наконец все запрошенные судом документы, комитет по информационной политике отказывается делиться материалами об оценке заявки, поданной инициатором иска. Это наводит на нелепые на первый взгляд предположения, что сотрудники регионального правительства намеренно скрывают эту информацию, пытаясь ввести суд в заблуждение.

Рассмотрение дела начнется в первой декаде июля. К тому времени соответчиками могут быть привлечены все члены конкурсной комиссии по распределению .