На центральной площади Хабаровска развернутся мобильные группы отбора на военную службу

Акция «Военная служба по контракту – твой выбор» пройдёт в Хабаровске в День России. 12 июня на площади имени Ленина развернутся мобильные группы отбора всех желающих на военную службу по контракту. Для гостей мероприятия пройдет выставка. На ней будут представлены образцы военной формы, оружия и военной техники. Кроме этого, гости праздника смогут сфотографироваться с ретро-автомобилями. Площадки мобильных групп будут работать с 10 до 16 часов.



