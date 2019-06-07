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Как сделать выбор в Хабаровском крае?
30 мая во время очередного заседания Законодательной думы Хабаровского края принято постановление о назначении выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва на 8 сентября 2019 года.
В тот же день избирательная комиссия региона также собралась на очередное заседание. Члены крайизбиркома приняли постановление о календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва.
Параллельно были приняты еще несколько постановлений, необходимых для организации избирательной кампании:
- «О режиме работы избирательной комиссии Хабаровского края в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «О режиме работы окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий Хабаровского края в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «О графике приема территориальными и участковыми избирательными комиссиями заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «О горячей линии избирательной комиссии Хабаровского края на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «О порядке приема и проверки избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в избирательную комиссию Хабаровского края при проведении выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «О внесении дополнений в номенклатуру дел избирательной комиссии Хабаровского края на 2019 год в связи с проведением выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «Об образовании группы контроля за использованием в избирательной комиссии Хабаровского края Государственной автоматизированной системы «Выборы»;
- «Об открытии счетов окружными и территориальными избирательными комиссиями Хабаровского края для перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва»;
- «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва».
Напомним, что в этом году состав Закдумы края будет формироваться по обновленной системе – 24 депутата, избранных по одномандатным округам, и 12 депутатов, избранных по партийным спискам.
Дмитрий Мартыненко
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