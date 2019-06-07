Социальная транспортная карта в Хабаровском крае натолкнулась на препятствия





Воспользоваться нововведением льготники в Хабаровске смогут лишь на три месяца позже запланированного, с 1 сентября 2019 года. В результате проведенного краевым минсоцзащиты конкурса право стать региональным оператором социальной транспортной карты завоевало ООО «Проектно-производственное бюро «Новое поколение», зарегистрированное в Москве.

Однако к часу «икс» компания не представила необходимую техническую информацию, к тому же перевозчики высказали опасения по ряду нюансов практического использования транспортной карты. «Частники» отказались заключать договоры о переходе на обслуживание пенсионеров по новой системе, не имея гарантий компенсации со стороны краевого бюджета, а также сомневаясь в обеспечении защиты персональных данных.

Поняв, что проект пробуксовывает, 1 июня пресс-служба правительства края сообщила, что срок его запуска в Хабаровске переносится. В соответствующее постановление регионального правительства уже внесли изменения.



- Согласно документу социальная транспортная карта начнет действовать в Хабаровском районе с июня 2019 года - на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, на внутригородском и пригородном водном транспорте. В Хабаровске на городском транспорте - с сентября 2019 года, - сообщили в пресс-службе правительства.

На пригородном сообщении с 1 июня по 31 августа будет действовать переходный период.Дополнительную информацию специалисты предоставят по телефонам:32-64-93 – министерство социальной защиты населения;46-70-72 – центр социальной поддержки населения по Хабаровску;49-61-46 – центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району;98-88-07 – ООО ППБ «Новое поколение» (оператор социальной транспортной карты).



Евгений Мезенцев