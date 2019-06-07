С помощью «Лифта» подняться по карьерной лестнице в Хабаровском крае

Конкурс «Лифт» оставляет после себя странное послевкусие. Вроде бы он призван развивать Хабаровский край, дать людям возможность проявить свои таланты. Однако, проанализировав 40 инициатив, отобранные в финал, убеждаешься в другом. Часть этих проектов – популизм, романтика и фантазии, которые, положа руку на сердце, вряд ли когда-нибудь претворятся в жизнь.

Другая часть нацелена на решение местечковых (иногда прямо совсем местечковых) проблем или проблем для узконаправленной категории лиц. То есть подобные инициативы не решают острые вопросы на уровне даже города. А ведь, как написано на сайте конкурса, «лучшие проекты попадут в программу развития края».

Третья группа «лифтеров» предлагает настолько очевидные вещи, что возникает вопрос: почему, чтобы, например, обеспечить жителей поселка питьевой водой (есть такой проект), нужно подавать целую заявку на региональный конкурс?

Романтика и фантазии

Жительница Города юности Екатерина Шишова предлагает построить градообразующий транспортный узел между озером Мылки и привокзальным районом. Там будет аэропорт, железнодорожная станция, автовокзал и речной причал. В перспективе создать в рамках кластера центр малой региональной авиации, деловой центр, центр авиации МЧС и многое другое.

Екатерина явно неравнодушна к авиации. Потому, видимо, и витает в облаках. Иногда, судя по проекту, даже улетает в космос.

«Я владелец сети клубов робототехники, - рассказывает Самаддин Гумбатов. – Мы представляем проект биоэлектрического протеза руки. Сейчас выбор протезов очень мал. Наша команда предлагает инновационный и более дешевый проект. Там используется технология быстрого прототипирования (то есть 3D-печати) и беспроводное использование протеза за счет неодатчика (или нанодатчика? Плохо слышно. - Примечание автора), который будет встроен в сам протез».

По словам Гумбатова, его проект отличает от аналогов простота в изготовлении и низкая стоимость.

Сама по себе идея неплохая и благородная. Однако модель биоэлектрического протеза руки в нашем крае презентуют почти каждый год. И разработчики постоянно говорят, что их изобретение функциональное, дешевое и простое в изготовлении. Вопрос: если все так хорошо, почему подобный протез так и не появился?

Сергей Сидорук производит продукты на основе хвои. «Предлагаю вместо лекарственных препаратов сомнительного качества употреблять в повседневную пищу улучшающие здоровье хвойные напитки. Дышать в помещениях обеззараженным воздухом, используя хвойные аэрозоли». Бизнес уже налажен, рентабельность высокая, требуются инвесторы.

Вопрос тот же, что и с протезом. И насчет хвои следует быть аккуратнее. Немало на Руси тех, кто готов лечить людей всякими нетрадиционными способами. «У огурца следует оторвать верхушку, смочить слюной, смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Огурец придает прохладу, влажность, и, скорее всего, силу земли».

На оплату электроэнергии одиннадцати муниципальных предприятий Комсомольска-на-Амуре уходит более 54 миллионов рублей в год. Это поведал Иван Соболев. И тут же дал ответ, как подобное исправить. Нужно оснастить предприятия солнечными электростанциями! Что позволит бюджету экономить на электричестве более пятидесяти лет.

Эх, если б все было так просто, разве б не оснастили?! Скорее всего, стоимость подобных электростанций такова, что обычному муниципальному предприятию придется за них раскошеливаться как раз лет пятьдесят.

Очевидное - вероятное

«Я предлагаю строить качественные дороги в крае», - говорит в своем видеообращении Сергей Бенделюк. Но не простые, а с использованием технологии ANT, изобретенной в Волгограде. Тогда трассы станут качественнее, долговечнее и на 20 процентов дешевле в производстве.

Мало, мало, мало информации, Сергей! Мало просто почитать о продукции фирмы «АНТ-Инжиниринг» на их сайте. Мало просто поверить компании, которая обещает дешевые и качественные дороги! Нужен глубокий анализ, исследования, время в конце концов, чтобы убедиться в долговечности магистрали, построенной по такой технологии.

Проекты Юлии Костяевой и Елены Шабановой похожи. Первая представляет детский оздоровительный центр «Эворон», вторая является председателем совета депутатов села Дормидонтовка. Проблема в обоих случаях одинакова: отсутствие своей питьевой воды. В село воду привозят из соседнего поселка. А в «Эвороне» еще и нет отопления. Костяева и Шабанова хотят, чтобы в детском центре и Дормидонтовке пробурили скважину.

У детей нет воды, и они мерзнут. У жителей села нет воды, и они зависимы от ее поставок. Мне одному кажется, что решение подобных проблем - это не «программа развития Хабаровского края», а обеспечение людей элементарными средствами выживания (чем и должно заниматься наше государство без всяких конкурсов)?

Юрий Каменчуков озабочен качеством дорожной разметки и продлением срока ее эксплуатации в 5-10 раз. Как решить проблему? Применить современные материалы, давно и успешно освоенные в Европе и центральной части России.

Какие именно материалы, где именно и насколько давно освоены Юрий предпочел не рассказывать. Мол, разбирайтесь сами, мое дело предложить.

Местечковые проблемы

«Я хочу восстановить освещение в Первом микрорайоне, от остановки «Космическая» до улицы Королева, - рассказывает Наталья Карелина. – По этой дороге ходят наши дети в учебные и спортивные учреждения. Когда идут обратно, мы, родители, вынуждены их встречать и провожать… В администрации нам сказали, что внутриквартальные проезды по новым правилам относятся к придомовой территории».

А потому жители должны сами озаботиться об освещения таких дорог. Наталья акцентирует – нужен простой и эффективный механизм по освещению района.

Проект Натальи Карелиной, к слову, занял третье место наравне с инициативой организации стендап-лекториев. То есть освещение некоторой части микрорайона большого города у нас теперь будет входить в масштабную программу развития Хабаровского края. Что дальше? Если кто-то предложит установить две скамейки во дворе (а что, социально значимо – людям негде сидеть, у них развивается варикоз), его тоже возьмут в губернаторский кадровый резерв?

Анна Пивень проживает в микрорайоне Красная Речка и представляет инициативную группу центра «Единство». Она сетует, что район находится далеко от городских культурных, спортивных и развлекательных объектов. Анна предлагает благоустроить сквер, который располагается рядом с центром «Единство». И создать там пять функциональных зон: спортивную, детскую, молодежную, культурную и прогулочную.

Проект Анны Пивень, к слову, занял второе место в конкурсе «Лифт» наравне с инициативой комсомольчанки Екатерины Кондратьевой создать в местном парке экологическую тропу. Обустроить сквер, конечно, не две скамейки поставить (а штук семь где-то), но вопросы к организаторам конкурса «Лифт» те же самые, что и в абзаце, посвященном проекту Натальи Карелиной.

Алексей Морозов озабочен судьбой 112 семей квартала Новый села Мичуринское. «Землю выдали, а про дорогу забыли», - иронизирует Морозов. Теперь в квартале отсутствуют грунтовые дороги.

Странно, что этот проект не занял первое место…

Дмитрий Братущенко родом из Ванино. Люди уезжают из поселка, а новых привлечь невозможно. Чтобы удержать «эмигрантов», Дмитрий предлагает, чтобы местные предприятия за счет налогового вычета оставляли часть налогов на территории Ванино. Это позволит отремонтировать дороги, закупить оборудование для больниц и детсадов, построить новые дома для молодых специалистов.

Хорошая инициатива, но тогда придется подобное разрешать всем. Чем остальные поселки-то хуже? Либо не разрешать никому.

За два выпуска нашей газеты из 40 проектов мы рассмотрели и проанализировали 29. Остальные инициативы посвящены в основном проблемам бездомных собак, инвалидов и детей. А над святым мы глумиться не будем. Скажем одно – увы, эти проекты вряд ли осуществимы в ближайшее время. Слишком велик разрыв между идеей и реальностью.



Андрей Канев

Фото со страницы конкурса «Лифт» в сети «ВКонтакте»