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Лето в Хабаровске пришло без полюбившегося музыкального фонтана
К всеобщему удивлению, а может быть, и небольшой грусти сразу после Дня города северную часть набережной начали отгораживать от пешеходов, великов и собак. Видать, работы по реконструкции в скором времени продолжатся. И года через два-три все мы будем любоваться обновленным видом речных ворот краевой столицы. А ведь не надеялись уже.
Время непростительно затянулось. И лето пришло без полюбившегося музыкального фонтана у стадиона им. Ленина. Хотя многие туристы из отдалённых районов края, прослышав о чуде, с первых же дней школьных каникул устремились в Хабаровск именно по этой причине. Увы и ах! Народ ждало искреннее разочарование. И люди стали спрашивать: отчего и почему?
По их многочисленным просьбам мы в первую очередь обратились в региональный минстрой. Оттуда нас послали в службу заказчика, где недавно был назначен новый руководитель Павел Петрович Поляк, который любезно пояснил нам, что вопрос о фонтане находится на контроле у самого губернатора.
Так как у производителя фонтана возникли претензии по его эксплуатации и сибиряки высказали мнение, что «эксплуататоры» работали не по инструкции, то сейчас на эту тему ведутся переговоры. И как только деньги будут перечислены исполнителю, сразу же начнётся ремонт. Необходимое оборудование уже готовится к отправке.
А потом Павел Петрович загадочно исчез из нашего поля зрения. «Очень занят», - вечный ответ в телефоне.
Что касается нового «эксплуататора», то это будет вновь воссозданная в марте нынешнего года «дочка» краевого минспорта под названием «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края», которую в результате слияния (или сливания?) ликвидировали в 2015 году. Правопреемником тогда стал хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур».
Как нам сказали, пока у новой дирекции нет своего помещения. Но зато есть новый генеральный директор - полковник Александр Александрович Павлинов, бывший первый вице-президент хоккейного клуба «Амур». О ближайших планах г-на Павлинова нам тоже ничего не удалось узнать. Оказалось, что информация на сей счёт – тайна за семью печатями. Нужен «запрос с вопросами» в само правительство (по всей видимости, есть что скрывать от налогоплательщиков?).
В краевом министерстве спорта говорят, что на баланс дирекции помимо фонтана передаются все крупнейшие спортивные сооружения Хабаровского края, в том числе ледовые арены и спортивный комплекс стадиона имени Ленина.
«Перед новой структурой поставлена главная задача – создание эффективной системы управления спортивным госимуществом». О, это уже серьёзно, а тут мы, блин, со своим фонтаном. Что ж, поживём-увидим.
Хотелось бы верить, что после пертурбации край всё-таки продолжит реконструкцию хабаровской набережной и, как было обещано, приступит к четвёртому этапу её генерального плана (третьим этапом был фонтан).
Начальник управления строительства и строительных материалов министерства строительства Хабаровского края Алексей Сергеевич Дубов заверил нас, что подрядчик - московская фирма «Акватик» - начнёт работы по реконструкции северного участка набережной от стадиона им. Ленина до яхт-клуба, как только со стороны манежа на парковую зону будут сделаны пограничные ограждения.
Ну а фонтан, наверное, заработает… летом.
Наследили в сети
В отношении заместителя начальника УВД по Хабаровскому краю Александра Павлинова было заведено уголовное дело по факту нецелевого расходования 14,3 млн руб. бюджетных средств, выделенных на ремонт зданий, находящихся в распоряжении местной милиции. В частности, начальника тыла полковника милиции Александра Павлинова подозревают в том, что он «некорректно израсходовал» те деньги, которые были предназначены для реконструкции административного здания ОМОН краевого УВД. Именно это и стало основной причиной заведения дела в отношении Павлинова по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ. Окончательная сумма ущерба, по оценке экспертов, составила 14,366 млн руб.
Петр Трифонов, «The Moscow Post», 24.12.10
Павел Поляк после ухода с поста вице-губернатора Тверской области в 2011 году стал заместителем гендиректора по развитию энергосистемы Тверской области в ООО «Энергострим», а вскоре стал гендиректором ОАО «Тверьэнергосбыт». После этого наступила одна из самых интересных глав его жизни — уголовное дело. Павла Поляка заподозрили в выводе 119 млн рублей «МРСК-Центра» за рубеж. Его арестовали в одном из ресторанов Москвы с участием спецназа ФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозило до десяти лет лишения свободы, однако Поляка сначала отпустили под подписку о невыезде, а затем он сумел избежать и уголовного наказания.
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