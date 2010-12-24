Лето в Хабаровске пришло без полюбившегося музыкального фонтана

К всеобщему удивлению, а может быть, и небольшой грусти сразу после Дня города северную часть набережной начали отгораживать от пешеходов, великов и собак. Видать, работы по реконструкции в скором времени продолжатся. И года через два-три все мы будем любоваться обновленным видом речных ворот краевой столицы. А ведь не надеялись уже.

Время непростительно затянулось. И лето пришло без полюбившегося музыкального фонтана у стадиона им. Ленина. Хотя многие туристы из отдалённых районов края, прослышав о чуде, с первых же дней школьных каникул устремились в Хабаровск именно по этой причине. Увы и ах! Народ ждало искреннее разочарование. И люди стали спрашивать: отчего и почему?

По их многочисленным просьбам мы в первую очередь обратились в региональный минстрой. Оттуда нас послали в службу заказчика, где недавно был назначен новый руководитель Павел Петрович Поляк, который любезно пояснил нам, что вопрос о фонтане находится на контроле у самого губернатора.



- Поэтому затягивать с его решением никто не собирается, - продолжил Павел Петрович. - Весь сыр-бор разгорелся по поводу того, что в прошлом году уже готовый фонтан сначала передали во временное пользование КГУП «Недвижимость». В результате неправильной эксплуатации светомузыкальное оборудование пришло в негодность. А поскольку этот объект, в числе прочих других, сегодня находится на стадии передачи другому пользователю, то прежде всего его надо привести в порядок. Поэтому мы тут провели взаимное расследование и, со своей стороны, пришли к выводу, что на самом деле отремонтировать фонтан можно всего-то за пару недель. Но вот кто будет платить за этот ремонт - большой вопрос.

Мы хорошо понимаем, насколько важно для хабаровчан, чтобы фонтан заработал летом, а не зимой. Поэтому постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы это произошло как можно быстрее, - резюмировал Павел Поляк.

Так как у производителя фонтана возникли претензии по его эксплуатации и сибиряки высказали мнение, что «эксплуататоры» работали не по инструкции, то сейчас на эту тему ведутся переговоры. И как только деньги будут перечислены исполнителю, сразу же начнётся ремонт. Необходимое оборудование уже готовится к отправке.А потом Павел Петрович загадочно исчез из нашего поля зрения. «Очень занят», - вечный ответ в телефоне.Что касается нового «эксплуататора», то это будет вновь воссозданная в марте нынешнего года «дочка» краевого минспорта под названием «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края», которую в результате слияния (или сливания?) ликвидировали в 2015 году. Правопреемником тогда стал хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур».Как нам сказали, пока у новой дирекции нет своего помещения. Но зато есть новый генеральный директор - полковник Александр Александрович Павлинов, бывший первый вице-президент хоккейного клуба «Амур». О ближайших планах г-на Павлинова нам тоже ничего не удалось узнать. Оказалось, что информация на сей счёт – тайна за семью печатями. Нужен «запрос с вопросами» в само правительство (по всей видимости, есть что скрывать от налогоплательщиков?).В краевом министерстве спорта говорят, что на баланс дирекции помимо фонтана передаются все крупнейшие спортивные сооружения Хабаровского края, в том числе ледовые арены и спортивный комплекс стадиона имени Ленина.«Перед новой структурой поставлена главная задача – создание эффективной системы управления спортивным госимуществом». О, это уже серьёзно, а тут мы, блин, со своим фонтаном. Что ж, поживём-увидим.Хотелось бы верить, что после пертурбации край всё-таки продолжит реконструкцию хабаровской набережной и, как было обещано, приступит к четвёртому этапу её генерального плана (третьим этапом был фонтан).Начальник управления строительства и строительных материалов министерства строительства Хабаровского края Алексей Сергеевич Дубов заверил нас, что подрядчик - московская фирма «Акватик» - начнёт работы по реконструкции северного участка набережной от стадиона им. Ленина до яхт-клуба, как только со стороны манежа на парковую зону будут сделаны пограничные ограждения.Ну а фонтан, наверное, заработает… летом.



Рута Тонева

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