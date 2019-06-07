В Хабаровском крае заявления о передаче тигров есть, а актов - нет



Казалось бы, простая задачка – двух тигров из Хабаровского края подарили Приморскому. Теперь там на двух полосатых хищников должно было стать больше. А стало - на одного. И то, по большому счету, без соответствующих на то документов. Ничего не понятно? Согласны. Давайте разбираться.



Дано

Два амурских тигра - Амур и Тайга (брат и сестра). Собственником животных выступал и выступает Хабаровский край. Только хищники оказались между двумя регионами. Почему? Вспомним эту запутанную историю. В 2012 году двух шестимесячных тигрят передали в Приморский сафари-парк в соответствии с рекомендациями координатора программы - Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению и сохранению амурского тигра, на основании договора безвозмездного пользования. В 2016 году срок действия договора истек. Координатор программы, учитывая пожелания сторон о заключении нового договора, дал рекомендации, что Амура следует оставить в Приморском сафари-парке, а Тайгу передать в зоопарк г. Алма-Аты.

Но Приморский сафари-парк не мог быть стороной в новом договоре о передаче в безвозмездное пользование, так как является коммерческой организацией и в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» не может получить в пользование государственную собственность иначе, как в установленном законом порядке.

Соответственно, по закону надо было передавать Амура обратно - Хабаровскому краю. Но поднялась общественность, зоозащитники требовали оставить животное в привычных ему условиях. После чего губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение подарить тигра Амура Приморью. По его словам, "хищник должен остаться там, где живет сейчас, и это передача Приморью, а не частным лицам".

Власти Приморья рассмотрели предложение губернатора Хабаровского края принять тигра Амура в дар. В уведомлении за подписью вице-губернатора Приморского края Александра Костенко еще в феврале сообщалось «о готовности к принятию тигра Приморским краем». Хабаровскому краю нужно было подготовить комплект необходимых документов для передачи животного.



- Мы уже составили проект постановления о передачи тигра в собственность Приморского края. Сейчас он проходит согласование в наших министерствах, затем его подпишет губернатор. После утверждения весь комплект документов будет направлен в администрацию Приморского края, - сообщил и.о. министра имущественных отношений края Олег Ожегов.

- По тигрице Тайге, так же, как было в случае и с тигром Амуром, принято решение передать ее в Приморский край. Мы изучили условия содержания животного, а также общественное мнение и пришли к выводу, что в Приморье есть все необходимое для комфортного проживания тигрицы, - сообщил министр имущественных отношений края Олег Ожегов.

И действительно, такой документ был - распоряжение от 7 марта № 184-рп "О безвозмездной передаче объекта краевой собственности в государственную собственность Приморского края". Но есть одно «но». По имеющейся в редакции информации, акт приема-передачи до сих пор не подписан второй стороной (представителями Приморского края).Еще один любопытный факт. Когда думали, какими путями оставить Амура в Приморье, сафари-парк допустил возможным выкуп хищника. Нужно было определить рыночную стоимость тигра. Так вот тогда она составила свыше 1,3 млн рублей. Теперь же в акте приема-передачи указано 100 тысяч. Любопытно, правда? При этом Амур (моль его, что ли, поела?) так и находится в приморском сафари-парке. Только без подтверждающих документов.Но и на этом тигриная история не закончилась. Позже та же самая ситуация произошла и с Тайгой. Казалось бы, все было решено, и она должна отправиться в Алма-Атинский зоологический парк. Для этого её перевезли из Приморья в Хабаровск, поставили на карантин (этого требует процедура). Зоозащитники продолжили волну возмущения. Власти прислушались и отдали решение о месте размещения тигрицы на откуп жителям региона.Для этого нужно было проголосовать за понравившийся вариант. Причем сроки проведения голосования были определены с 25 апреля по 1 июля 2019 года. Результаты анкетирования обещали разместить на официальном сайте министерства культуры края и зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева.Но что мы видим дальше? Дальше на официальном сайте правительства Хабаровского края появляется информация о том, что в истории с местом проживания тигрицы Тайга власти региона поставили точку. Принято решение передать краснокнижную кошку в дар Приморскому краю. Ранее на имя губернатора Хабаровского края пришло соответствующее письмо из администрации Приморья.



Вопрос задачи

Зачем тогда было устраивать якобы народное голосование? Совершенно непонятно. Но суть опять не в этом. Главный вопрос в данном случае: где помимо слов дела (то есть подтверждающие документы)? Акты на Амура не подписаны, а распоряжения на Тайгу даже нет. Соответственно, она продолжает находиться на территории Хабаровского края в зоосаде «Приамурский». Только после выхода документа тигрицу смогут поставить на карантин, после чего транспортировать в Приморье.





Варвара Майская





Фото: Антон Федосеев