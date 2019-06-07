Фестиваль духовой музыки «Амурские волны» поднял настроение и осветил Хабаровск



Везде побывать одному, все увидеть и, самое главное, все услышать? Нет, это фантастика. Пришлось делиться и наслаждаться. Наш музыкальный корифей Юрий Адольфович отвечал за камерно-музыкальную часть мероприятия (читайте в следующем номере), я - за улично-массовую составляющую. И еще неизвестно, кто с большей пользой провел время.



Под небом голубым

Первый раз музыку фестиваля слушал стоя - во время концерта на площади Славы. И пока коллеги по перу бегали внизу, взобрался на самый верх – поближе к звукорежиссерам. А что, хорошая позиция, оттуда все видно. И порой слышны были фразы, коими два краевых чиновника – губернатор и министр культуры – обменивались.

И первое впечатление от выступления – все стало как-то академичней. В самом начале эпохи фестиваля военные отжигали. Кто-то лихо отплясывал, кто-то кульбиты совершал. В прошлом году моряки в тромбон дымовую шашку запихали: классный у них пароход получился, с дымом из трубы в самом прямом смысле. В этот раз подобных вольностей не допускалось. Но вот музыкальных шуточек было немало. Это когда серьезная мелодия парой аккордов перетекает в разудалый мотив. «Мы будем петь и смеяться как дети…»

И когда оркестр врезал мелодию неофициального гимна итальянских партизан Bella ciao, сам завопил: «…и на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан! Парней укроют родные горы». Актуальная по сей день мелодия, раз ее играют военные музыканты. А после нее лирическо-любовная композиция из конца 70-х. Этакий переход от войны к миру на песенном фронте.

Флотские традиционно зашли с морских тем. Были и «Яблочко», и «В синем море, в белой пене», вспомнили и про человека-амфибию - «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно…». Мореманы из Владивостока покидали площадь под хит Мумий Тролля про Владивосток в «две тыщи». Ничего-ничего: наши тоже дали музыку! И вообще, Хабаровск в два с половиной раза дороже будет. Я в кошелек намедни заглядывал: все правильно. Да и губернатор края не даст соврать: «Наши все-таки лучше!». Сам от него слышал.

И посреди всего этого военно-патриотически-маршевого – китайские девушки. Оркестр педагогов начальной школы, где из мужчин только дирижёр и знаменосец, а из-за большого барабана видны только ноги и голова миниатюрной девушки. И мелодии у них – такие плавные и непонятные, как воды Янцзы. И сами они – как куколки. Можно было просто смотреть, тут музыка вторична.



Есть город золотой!

Самым комфортным для зрителей было выступление творческих коллективов под крышей «Платинум Арены». Сверху не капает, с боков не задувает, тепло и все видно. Не так, конечно, зрелищно: бойцы спецназа ГРУ, выступающие под знаменем «летучих мышей», огня не разводили, обошлись рукомашеством и стрельбой холостыми, то есть совсем одиночными, в воздух.

Но прекрасный обзор, грамотный свет и хороший звук сделали мой вечер музыки. Когда Сергей Дурыгин - целый начальник Центрального военного оркестра, заслуженный артист, полковник, пускается в пляс, выделывая коленца!.. Понимаешь, что военная музыка, она не такая уж и серьезная. Или когда чехи из ансамбля с почти что 150-летней историей кружатся в парном танце под угадываемую мелодию. А чего там - это у нас просторы ого-го какие! - чешская же Моравия и немецкая Швабия по европейским нормам буквально рядом. А когда посреди этой медленно-красочно-торжественной, почти сельской пасторали - дамы в широких платьях, мужчины в шляпках - раздаётся развеселый вопль: «И-е-х-у-у-у-у!», думаешь, что без сливовицы дело не обошлось. Или бимбера, или киршвассера? А у них все перемешалось, как никак Европейский союз.

И кто вам сказал, что наш Союз распался? Послушаешь выступление военного оркестра из Республики Казахстан: наши люди, наши мелодии. Даже исполняемым на их родном языке песням можно влет подпевать по-русски. Мелодия-то угадывается. Культурный код - я правильно это понимаю, Юрий Адольфович?

Объявленный на пресс-коференции 27 мая сюрприз оказался знаково-знакомым. Этакое мегакараоке «живого звука» в исполнении очень большого сводного оркестра. Мелодии и слова советских песен лирико-патриотической направленности под конец действа исполнялись а капелла зрителями. И на последних: «…солнечному миру — да! Да! Да! Ядерному взрыву — нет! Нет! Нет!» даже мою циничную натуру пробило на слезу. По времени дорогого Леонида Ильича, по пионерии, по школе. Когда и трава была зеленее, и девы стройнее, когда все только начиналось.

Но на выходе из «Платинум Арены» ждал реальный мир. Смотрел я, слушал и заметил: большинство музыкальных произведений, что исполнялись нашими коллективами, - наследие четверть века назад умершей державы. За это время неужто так мало путных музыкальных композиций насочиняли? Или я не то «МУЗ-ТВ» смотрю? Или одно из двух.



И яркою звездой

Самое лучшее, самое народное представление за все время «Амурских волн» - это воскресный марш-парад по центру Хабаровска. Артисты на расстоянии вытянутой руки, музыка живая, военный дирижер подмигивает тебе. Видна эмоция, и ощущается музыка души. На это мероприятие приходят семьями, слушают с удовольствием и провожают оркестровые колонны рукоплесканием.

Хотелось везде побывать и услышать выступления всех музыкантов. И тут такая засада. Да как же так, а? Наблюдал за почтенным главным волынщиком Александром Брауном и недоумевал. У меня дыхалки еле-еле хватило на все воскресные мероприятия. А он дымил без меры, пил с удовольствием и всю дорогу усиленно дул в волынку. И как огурчик. Завидно стало – вроде веду здоровый образ жизни, тренируюсь и еле за оркестрантами угнался. Эх, надо было с детства, как мама хотела, усиленно заниматься по классу баяна! Тогда, может быть, шел бы в колонне музыкантов с инструментом в руках, а не по обочине с фотокамерой бегал.

Но сводный оркестр барабанщиков все-таки был лучше всех. Только ударные, только «тарелки», только драйв. Парни и девчонки на кратких остановках во время марша дали такое представление! Сухой ритм, гром литавр, четкие движения.

Вот такое у нас было начало лета, вот такой у нас получился фестиваль музыки.

Я ни о чем не забыл? Ах, да! О туристической привлекательности. Из иностранных гостей на марш-параде и плац-концерте видел в основном китайских товарищей. И гложет меня сомнение, что любоваться на амурскую волну специально приезжали со всех концов страны. Но даже в размерах города подобный фестиваль хорошей музыки - событие. Это ведь так здорово: три в одном! В один день, 1 июня, три праздника отметили: день города, день защиты детей и выступление отдельных музыкальных коллективов.





Музыкой наслаждался Андрей Дунаевский

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