Новости
Хабаровчане останутся без горячей воды на две недели
В связи с этим без горячей воды останутся потребители:
- Краснофлотского района;
- Кировского района в границах улиц: Амурский бульвар – Лейтенанта Шмидта – Шелеста –Большая – Ленинградская;
- Центрального района в границах улиц: Карла Маркса – Пушкина – Шмидта - Амурский бульвар – Ленинградская;
- Железнодорожного района. За исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2»; Промышленная – Карла Маркса –Ленинградская –Рабочий городок - они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1.
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