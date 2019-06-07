Хабаровчане останутся без горячей воды на две недели 

В Хабаровске отключат горячую воду в зоне обслуживания ХТЭЦ-3 с 13 по 26 июня . Оборудование Хабаровской ТЭЦ-3 будут готовить к предстоящему отопительному сезону.

В связи с этим без горячей воды останутся потребители:

- Краснофлотского района;

- Кировского района в границах улиц: Амурский бульвар – Лейтенанта Шмидта – Шелеста –Большая – Ленинградская;

- Центрального района в границах улиц: Карла Маркса – Пушкина – Шмидта - Амурский бульвар – Ленинградская;

- Железнодорожного района. За исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2»; Промышленная – Карла Маркса –Ленинградская –Рабочий городок - они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1.

«Лето – период больших ремонтов на теплосетях и теплоцентралях, - рассказал директор ХТСК Сергей Нехороших. – В это короткое время у энергетиков есть возможность подготовить оборудование к нашей суровой дальневосточной зиме, чтобы в холода жители не испытывали дискомфорта в своих квартирах. Поэтому мы просим хабаровчан с пониманием отнестись к временному отсутствию горячей воды».