В Хабаровске у неплательщика арестовали недвижимость

Хабаровчанин решил не оплачивать сразу три вида налогов: транспортный, земельный и имущественный на общую сумму более 150 тысяч рублей. В ходе совместного рейда судебных приставов, налоговых инспекторов и специалистов экономической службы ЖД района наложен арест на недостроенное здание площадью 610 квадратных метров, принадлежащее должнику. Если в течение 10 дней он не уплатит налоги, то после оценки дом пойдет «с молотка».

С начала 2019 года комитетом по управлению Железнодорожным районом проведено 5 таких совместных рейдов в результате которых в бюджет поступило почти 650 тысяч рублей.