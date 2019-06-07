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В Хабаровске у неплательщика арестовали недвижимость
Хабаровчанин решил не оплачивать сразу три вида налогов: транспортный, земельный и имущественный на общую сумму более 150 тысяч рублей. В ходе совместного рейда судебных приставов, налоговых инспекторов и специалистов экономической службы ЖД района наложен арест на недостроенное здание площадью 610 квадратных метров, принадлежащее должнику. Если в течение 10 дней он не уплатит налоги, то после оценки дом пойдет «с молотка».
С начала 2019 года комитетом по управлению Железнодорожным районом проведено 5 таких совместных рейдов в результате которых в бюджет поступило почти 650 тысяч рублей.
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