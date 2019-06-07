В домах Хабаровска из обоих кранов бежит холодная вода





После проведения гидравлических испытаний на магистральных сетях в домах нескольких микрорайонов города из обоих кранов бежит холодная вода. Шквал жалоб от собственников на оказание некачественной услуги посыпался в управляющие компании. Одна из причин проблемы - порывы на трубопроводах.

«В день принимаем по 20-30 звонков. Сегодня утром обращения поступили от собственников домов, расположенных по улицам Гагарина, Осетинской, Покуса. Все жалуются на низкую температуру горячей воды. Мы формируем заявки и отправляем их поставщикам ресурсов», - рассказывает диспетчер управляющей компании Анна Самсель.

Для того, чтобы из крана побежала тепленькая, жителям поселка имени Горького приходятся по 20-30 минут сливать воду. Все это время приборы учета, установленные в квартирах, «наматывают» кубометры.

«У меня счетчики стоят в квартире. Расход горячей воды идет неоправданно большой, «подпрыгивает» и сумма в квитанциях. Очень не хочется переплачивать», - негодует жительница дома Лариса Хоркина.

Температура горячей воды, поступающей в дома, должна быть +60-75 градусов. Однако, по факту, она в два раза ниже норматива. Отклонения жилищная организация фиксируют с помощью тепловизора, а также счетчиков, установленных в подвалах многоквартирных домов.

«На мониторе прибора учета показаны параметры температуры воды, которая поступает с трубопровода в дом. Всего +44 градуса - это серьезное отклонение от нормы»,- рассказывает директор подрядной организации Роман Быков.

Оказание некачественной услуги энергетики объясняют серьезными авариями на инженерных теплосетях: во время гидравлических испытаний произошло более 60 повреждений.

«Серьезный порыв на ТМ-31, которая подает ресурс в поселок имени Горького. На ликвидацию потребуется 10 дней. Аварии также зарегистрированы в районе «Рабочего городка», на пересечении улиц Гамарника и Слободской»,- рассказывает директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Хабаровская теплосетевая компания» Сергей Нехороших.

На устранение порывов энергетикам потребуется несколько недель, при этом за причиненные неудобства они готовы сделать перерасчет собственникам. Кроме этого, на ремонт встает ТЭЦ-3: с 13 по 26 июня горячая вода будет отсутствовать в домах Краснофлотского района, а также в некоторых высотках Кировского, Железнодорожного и Центрального районов краевого центра.