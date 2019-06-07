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В домах Хабаровска из обоих кранов бежит холодная вода
После проведения гидравлических испытаний на магистральных сетях в домах нескольких микрорайонов города из обоих кранов бежит холодная вода. Шквал жалоб от собственников на оказание некачественной услуги посыпался в управляющие компании. Одна из причин проблемы - порывы на трубопроводах.
Для того, чтобы из крана побежала тепленькая, жителям поселка имени Горького приходятся по 20-30 минут сливать воду. Все это время приборы учета, установленные в квартирах, «наматывают» кубометры.
Температура горячей воды, поступающей в дома, должна быть +60-75 градусов. Однако, по факту, она в два раза ниже норматива. Отклонения жилищная организация фиксируют с помощью тепловизора, а также счетчиков, установленных в подвалах многоквартирных домов.
Оказание некачественной услуги энергетики объясняют серьезными авариями на инженерных теплосетях: во время гидравлических испытаний произошло более 60 повреждений.
На устранение порывов энергетикам потребуется несколько недель, при этом за причиненные неудобства они готовы сделать перерасчет собственникам. Кроме этого, на ремонт встает ТЭЦ-3: с 13 по 26 июня горячая вода будет отсутствовать в домах Краснофлотского района, а также в некоторых высотках Кировского, Железнодорожного и Центрального районов краевого центра.
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