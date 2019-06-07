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Курорт мирового уровня появится в Хабаровске
Уже заложен первый камень в основание будущего строительства. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Сергей Кравчук, депутаты краевой Законодательной думы и городского парламента, а также спортсмены и тренеры.
Горнолыжная база, которая раньше называлась «Спартак», находится в 25 километрах от краевого центра на склоне горного хребта Большой Хехцир. Администрацией города было принято решение отремонтировать пришедшие в упадок лыжные трассы, обновить оборудование, а в перспективе – привлечь инвестиции и провести полную реконструкцию спортивного объекта, превратив его в горнолыжный курорт. Условия для этого, по мнению специалистов, самые подходящие: уникальная природа, перепад высот в 430 метров и возможность оборудовать 22 километра спусков.
Перед тем, как начать проектирование спортивного комплекса, в Хабаровске был проведен интернет-опрос среди жителей города по выбору нового названия горнолыжной базы. На суд жюри было представлено около 2 тысяч вариантов. Однако, ходе в голосования победило название «Хехцир». Его предложила хабаровчанка Инесса Сизых. На торжественной церемонии она получила сертификат на 150 тысяч рублей.
В нынешнем году на горном хребте начнутся изыскательские работы и процедура перевода земельного участка в муниципальную собственность. Также специалисты проведут топосъемку и определят бизнес-модель всего комплекса. Якорным инвестором проекта выступит ОАО «Центр инновационных технологий города Хабаровска». Для первоначальных работ выделено 260 миллионов рублей. Для осуществления всех грандиозных планов, а именно: строительства гостиницы и небольшого курортного городка; пунктов проката; ресторанов и остальной курортной инфраструктуры городские власти намерены привлечь инвесторов из-за рубежа.
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